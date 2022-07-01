مهارة جديدة لنيمار بعيدا عن ملاعب كرة القدم

أظهر النجم البرازيلي نيمار مهارات أخرى يتمتع بها في مجال آخر غير كرة القدم، تمثل في التصويب الدقيق نحو الشباك في كرة السلة.

وشارك مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على حسابه الشخصي بموقع إنستغرام، أمس الخميس، مقطع فيديو يستعرض فيه مهارته في إصابة الشباك في إحدى لعب كرة السلة المتحركة التي تنتشر في الملاهي والمراكز التجارية عادة.

ونجح نيمار في تسجيل نحو 30 تسديدة صحيحة في الشبكة بسرعة عالية، وأخفق في تسجيل 3 كرات فقط من بين كل التسديدات التي صوّبها نحو الشبكة المتحركة.

وكتب نيمار على الفيديو: "ستيفن نيمار كاري جونيور"، مشبها بذلك نفسه بنجم كرة السلة الأميركية ستيفن كاري. وحصد الفيديو أكثر من 5 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة على نشره.