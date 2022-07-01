أعلن نادي ليفربول أن النجم المصري محمد صلاح جدد عقده مع الفريق "لمدة طويلة".

ونقل موقع النادي عن صلاح قوله في بيان "السعادة لا تسعني، وأتطلع للفوز بمزيد من الألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع. استغرق الأمر بعض الوقت للتجديد، لكننا أنهينا كافة الأمور وسنركز على الاستحقاقات المقبلة".

يسر نادي ليفربول الإعلان عن توقيع محمد صلاح عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي. ✍️#صلاح_مستمر pic.twitter.com/ATJS5tistU — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 1, 2022

وأضاف الدولي المصري البالغ من العمر 30 عاما "شاهدنا جميعا حجم التطور والتقدم الذي حققه الفريق في السنوات الخمس أو الست الماضية. اقتربنا الموسم الماضي من الفوز بأربعة ألقاب، لكن لسوء الحظ خسرنا لقبين في الأسبوع الأخير من الموسم".

تفاصيل عقد صلاح

ولم يكشف ليفربول عن أي تفاصيل، لكن شبكة "سكاي" البريطانية ذكرت أن محمد صلاح وقّع عقدا حتى 2025.

وذكر الصحفي المتخصص في صفقات الانتقال فابريزيو رومانو أن تجديد صلاح عقده مع ليفربول جاء بعد مفاوضات مكثفة قادها المدرب الألماني يورغن كلوب.

وأشار إلى أن مدرب ليفربول شرح للنجم المصري خطط الفريق المستقبلية، وأكد له أن النادي سيعتمده واجهة للمشروع الجديد.

هل شككتم لحظة في ذلك؟ 👀 الملك المصري @MoSalah يحدثكم بنفسه 👑❤️ pic.twitter.com/SB49S1j517 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 1, 2022

الراتب الجديد لمحمد صلاح

ووفقا لرومانو، فقد تضمن عقد صلاح الجديد زيادة في راتبه الأسبوعي من قرابة 200 ألف جنيه إسترليني (نحو 261 ألف دولار) إلى 350 ألف جنيه إسترليني (أكثر من 420 ألف دولار)، ليكون أعلى لاعبي ليفربول أجرا.

وعبّر المدرب الألماني يورغن كلوب عن سعادته لتمديد عقد صلاح، وقال "أنا مسرور حقا، إنه أفضل قرار لنا وأفضل قرار له".

دور جديد لصلاح

ومن المتوقع الآن أن يقود النجم المصري محمد صلاح تشكيلة جديدة في خط هجوم ليفربول، بعد رحيل النجم السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونخ.

وتعاقد ليفربول مؤخرا مع داروين نونيز مهاجم أوروغواي القادم من بنفيكا البرتغالي.

وقال صلاح "رسالتي للجماهير أن اللاعبين يرغبون في بذل أقصى ما عندهم الموسم المقبل للفوز بكل الألقاب. ننتظر منكم المساندة كما تفعلون دائما للحصول على دفعة هائلة، وأثق أننا سنفوز بألقاب مجددا".

"هو أيقونة داخل وخارج الملعب" ❤️ "هو مثل الهدية، يحب المشجعين، يُمكنك أن تقول أنه يحب المدينة" 🤗#صلاح_مستمر pic.twitter.com/7hTB28kkUc — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 1, 2022

أرقام وجوائز

وفاز صلاح بجائزة أفضل لاعب هذا العام من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، كما حصل على جائزة رابطة نقاد كرة القدم لأفضل لاعب في العام.

وسجّل النجم المصري 23 هدفا في الدوري مع ليفربول الموسم الماضي، ليتقاسم الحذاء الذهبي للدوري الممتاز مع سون هيونغ مين لاعب توتنهام هوتسبير.

وأحرز صلاح 31 هدفا في كل المسابقات مع ليفربول، وساعد النادي على الفوز بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وبالمجمل، فقد أحرز 156 هدفا في 254 مباراة مع ليفربول، في كل المسابقات منذ انضمامه للفريق قبل 5 أعوام قادما من روما الإيطالي.