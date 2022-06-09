أحدث مدرب النادي الأهلي، بيتسو موسيماني، ضجة واسعة في الأوساط الرياضية المصرية حول مستقبله مع الفريق، بعد تصريحاته الصحفية أمس الأربعاء، بخصوص مطالب النادي وجمهوره، وتغريدة غامضة أثارت جدلا على منصات التواصل.

ونشر موسيماني، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، صورة مجمعة لبطولاته التي حصدها طوال 20 شهرا مع النادي الأهلي، وقال "على مدى 20 شهرا الماضية، هذه هيّ رحلتنا التي أكرمنا بها الله. نحن ممتنون ومتواضعون".

For last 20 months, this is our journey that God has blessed us with. God bless. We are thankful and humbled. 🙏🏾 #ChangingTheGame, For Good. pic.twitter.com/NE8CDfIA6c — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) June 8, 2022

وقبل التغريدة، خرج موسيماني في حوار مع شبكة "برايم سبورتس" الجنوب أفريقية، قال فيها إن "سقف المطالب مرتفع في مصر، الأهلي يريد تحقيق الفوز في كل مباراة، لم أر فريقا يريد الفوز في كل مباراة".

وتسببت تصريحات موسيماني بغضب داخل الأهلي وفقا لما ذكرته مواقع وصحف رياضية مصرية، وهو ما دفع النادي إلى الإعلان أمس عن اجتماع بين رئيسه محمود الخطيب وأعضاء من مجلس الإدارة مع المدرب الجنوب أفريقي لمناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية.

الأهلي يستكمل مناقشاته مع موسيماني بعد عودته الجمعة 🦅 pic.twitter.com/WBDz7MUssg — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 7, 2022

ورأى لاعبون مصريون سابقون وصحفيون رياضيون أن التصعيد بين الطرفين الفترة الأخيرة سيأخذ الأمور إلى مكان صعب، وتمنى آخرون من عشاق الأهلي بقاء موسيماني.

وكتب لاعب الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر "ضد فكرة رحيل موسيماني حاليا من الأهلي لأن البديل سيأتي على نفس اللاعبين، فالمفروض من مجلس الإدارة محاسبته نهاية الموسم، ثم يتخذ قرارا سواء البقاء أو الرحيل".

وقال النجم المعتزل أحمد حسن -الذي لعب أيضا للأهلي والزمالك- في منشور على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك "إدارة الأهلي ستعلن الاستغناء عن موسيماني في مؤتمر يوم السبت إذا لم يوافق على طلباتها، وموسيماني يبلغ الإدارة خلال الاجتماع امتلاكه عروضا مغرية".

بدوره، تمنى الصحفي الرياضي محمد مصطفى بقاء موسيماني بعد تحقيقه ألقابا كبيرة في ظروف صعبة، أما المحلل الرياضي ممدوح نصر الله فأفرد مساحة خاصة على قناته بموقع يوتيوب للحديث عن التناقض الكبير في التعاطي مع قضية المدرب الجنوب أفريقي سواء من إدارة النادي أو جماهيره.

ضد فكره رحيل موسيماني حاليا من الاهلي

لان البديل هيجي علي نفس اللاعيبه ومجلس الاداراه المفروض يحاسبه بعد نهايه الموسم ثم يتاخد قرار سواء البقاء او الرحيل — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) June 8, 2022

الحقيقة مش بحب تصريحات موسيماني وطريقة ردوده في المؤتمرات والحوارات.. بس إجمالًا ازاي أقدر أقول على مدرب كسب ٢ أفريقيا وخسر فاينل التالتة في ظروف صعبة جدا، وكسب ٢ سوبر أفريقي و٢ ثالث مونديال الأندية في ظروف صعبة جدا جدا وكأس مصر وأقول إنه لم ينجح أتمنى بقاء موسيماني — Mohamed Mostafa – محمد مصطفى (@MohamedMostpha) June 9, 2022

ليه موسيماني ومراته

مغرقين الدنيا تصريحات ؟! هو فيه ايه ؟!

هو الاهلي عمره ما كسب بطولات

الا تحت قيادته والا ايه ؟ ياريت #موسيماني يعرف ان

هو اللي استفاد من الأهلي

أكتر من استفادة الأهلي منه😁 — Safwat Abd Elhalim (@safawetoo) June 8, 2022