أحدث مدرب النادي الأهلي، بيتسو موسيماني، ضجة واسعة في الأوساط الرياضية المصرية حول مستقبله مع الفريق، بعد تصريحاته الصحفية أمس الأربعاء، بخصوص مطالب النادي وجمهوره، وتغريدة غامضة أثارت جدلا على منصات التواصل.

ونشر موسيماني، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، صورة مجمعة لبطولاته التي حصدها طوال 20 شهرا مع النادي الأهلي، وقال "على مدى 20 شهرا الماضية، هذه هيّ رحلتنا التي أكرمنا بها الله. نحن ممتنون ومتواضعون".

For last 20 months, this is our journey that God has blessed us with.

God bless. We are thankful and humbled. 🙏🏾 #ChangingTheGame, For Good. pic.twitter.com/NE8CDfIA6c

— Pitso Mosimane (@TheRealPitso) June 8, 2022