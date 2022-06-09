كرة قدم

موسيماني يثير الشكوك حول مستقبله مع الأهلي المصري

African Super Cup - Final - Al Ahly SC v Raja Casablanca
اجتماع قريب لموسيماني مع إدارة الأهلي قد يحسم مستقبل المدرب الجنوب أفريقي (رويترز)
9/6/2022

أحدث مدرب النادي الأهلي، بيتسو موسيماني، ضجة واسعة في الأوساط الرياضية المصرية حول مستقبله مع الفريق، بعد تصريحاته الصحفية أمس الأربعاء، بخصوص مطالب النادي وجمهوره، وتغريدة غامضة أثارت جدلا على منصات التواصل.

ونشر موسيماني، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، صورة مجمعة لبطولاته التي حصدها طوال 20 شهرا مع النادي الأهلي، وقال "على مدى 20 شهرا الماضية، هذه هيّ رحلتنا التي أكرمنا بها الله. نحن ممتنون ومتواضعون".

وقبل التغريدة، خرج موسيماني في حوار مع شبكة "برايم سبورتس" الجنوب أفريقية، قال فيها إن "سقف المطالب مرتفع في مصر، الأهلي يريد تحقيق الفوز في كل مباراة، لم أر فريقا يريد الفوز في كل مباراة".

وتسببت تصريحات موسيماني بغضب داخل الأهلي وفقا لما ذكرته مواقع وصحف رياضية مصرية، وهو ما دفع النادي إلى الإعلان أمس عن اجتماع بين رئيسه محمود الخطيب وأعضاء من مجلس الإدارة مع المدرب الجنوب أفريقي لمناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية.

ورأى لاعبون مصريون سابقون وصحفيون رياضيون أن التصعيد بين الطرفين الفترة الأخيرة سيأخذ الأمور إلى مكان صعب، وتمنى آخرون من عشاق الأهلي بقاء موسيماني.

وكتب لاعب الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر "ضد فكرة رحيل موسيماني حاليا من الأهلي لأن البديل سيأتي على نفس اللاعبين، فالمفروض من مجلس الإدارة محاسبته نهاية الموسم، ثم يتخذ قرارا سواء البقاء أو الرحيل".

وقال النجم المعتزل أحمد حسن -الذي لعب أيضا للأهلي والزمالك- في منشور على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك "إدارة الأهلي ستعلن الاستغناء عن موسيماني في مؤتمر يوم السبت إذا لم يوافق على طلباتها، وموسيماني يبلغ الإدارة خلال الاجتماع امتلاكه عروضا مغرية".

بدوره، تمنى الصحفي الرياضي محمد مصطفى بقاء موسيماني بعد تحقيقه ألقابا كبيرة في ظروف صعبة، أما المحلل الرياضي ممدوح نصر الله فأفرد مساحة خاصة على قناته بموقع يوتيوب للحديث عن التناقض الكبير في التعاطي مع قضية المدرب الجنوب أفريقي سواء من إدارة النادي أو جماهيره.

المصدر : وكالة سند