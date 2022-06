فاز محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه اليوم الخميس، في حين نالت سام كير لاعبة تشلسي جائزة السيدات.

وفاز صلاح -الذي تقاسم الحذاء الذهبي هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم مع سون هيونغ-مين لاعب توتنهام هوتسبير- أيضا بالجائزة موسم 2017-2018.

وسجل الدولي المصري (29 عاما) 31 هدفا في كل المسابقات مع ليفربول، وساعد الفريق على الفوز بكأسي الرابطة والاتحاد الإنجليزي والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح "من الرائع الفوز بهذه الجائزة، خاصة أن التصويت يأتي من اللاعبين، وتعد شهادة تقدير للمجهود الكبير الذي بذلته، وتظهر أنك تحصل على ما عملت من أجله".

Mohamed Salah on being named the PFA Men’s Player’s Player of the Year. 🏆 pic.twitter.com/P8KQWt47tj

وأضاف "لدي خزانة خاصة بالجوائز وأعمل دائما على التأكد من وجود مساحة لجائزة أخرى. أتخيل دائما أن الجوائز ستأتي".

There is no greater honour than winning an award that my colleagues voted on. I am very grateful to all of you! pic.twitter.com/AH0FOSapXI

— Mohamed Salah (@MoSalah) June 9, 2022