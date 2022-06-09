فاز محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه اليوم الخميس، في حين نالت سام كير لاعبة تشلسي جائزة السيدات.

وفاز صلاح -الذي تقاسم الحذاء الذهبي هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم مع سون هيونغ-مين لاعب توتنهام هوتسبير- أيضا بالجائزة موسم 2017-2018.

بقدرِ الكدِّ تُكتسب المعالي يا صلاح 💪 الملك المصري @MoSalah يحصد جائزة لاعب العام المقدمة من @PFA 🇪🇬👑 pic.twitter.com/DFHukDxwQn — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 9, 2022

وسجل الدولي المصري (29 عاما) 31 هدفا في كل المسابقات مع ليفربول، وساعد الفريق على الفوز بكأسي الرابطة والاتحاد الإنجليزي والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح "من الرائع الفوز بهذه الجائزة، خاصة أن التصويت يأتي من اللاعبين، وتعد شهادة تقدير للمجهود الكبير الذي بذلته، وتظهر أنك تحصل على ما عملت من أجله".

🗣 “Very happy, I’m very proud.” Mohamed Salah on being named the PFA Men’s Player’s Player of the Year. 🏆 pic.twitter.com/P8KQWt47tj — Football Daily (@footballdaily) June 9, 2022

وأضاف "لدي خزانة خاصة بالجوائز وأعمل دائما على التأكد من وجود مساحة لجائزة أخرى. أتخيل دائما أن الجوائز ستأتي".

There is no greater honour than winning an award that my colleagues voted on. I am very grateful to all of you! pic.twitter.com/AH0FOSapXI — Mohamed Salah (@MoSalah) June 9, 2022

وأصبحت المهاجمة كير -التي تصدرت هدافي الدوري الممتاز للسيدات هذا الموسم- أول لاعبة أسترالية تفوز بهذه الجائزة.

وقالت كير -التي لعبت دورا رئيسيا في فوز تشلسي بالثنائية المحلية- "الفوز بهذه الجائزة شرف كبير لأنها تأتي بناء على تصويت الزميلات. أعتقد أنه أعلى تكريم لأي لاعبة والسعادة لا تسعني".

واحتفظ فيل فودن ولورين هيمب ثنائي مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب ولاعبة من الشبان لهذا العام، في حين حصل مدرب إنجلترا السابق روي هودغسون، وهوب باول مدربة فريق برايتون للسيدات على جوائز تقديرية لمساهمتهما في اللعبة.

وقال هودغسون -الذي أعلن اعتزاله الشهر الماضي بعد أكثر من 40 عاما في التدريب- "لم أفز مطلقا بأي ألقاب لاعبا للأسف، لذلك من الجيد أن يتم تقديري من زملائي المحترفين. هذه الجائزة ستحظى بمكانة كبيرة عندي".