مباراة تنتهي 59-1 منها 41 هدفا بالنيران الصديقة.. إيقاف فرق مدى الحياة في جنوب أفريقيا

كان فريق كرة قدم يحتاج للفوز بـ18 هدفا ليصعد إلى دوري الدرجة الثانية في جنوب أفريقيا ولكن انتهى به الأمر بالفوز 59-1 منها 41 هدفا بنيران صديقة، ولم يتطلب الأمر تحقيقًا للتأكد من أن المباراة تم التلاعب بنتيجتها.

واحتاج فريق "ماتياس" إلى معجزة للصعود إلى دوري الدرجة الثانية لأنه كان يحتل المركز الثالث في الجدول بفارق أهداف يصل إلى 18 هدفا، ويتبقى له مباراة واحدة وعليه أن يسجل 18 هدفا ولا يستقبل مرماه أي هدف أو يفوز بفارق هذا العدد الكبير من الأهداف.

لكن المباراة ضد "نسامي مايتي بيردز" خرجت عن السيطرة وانتهت 59-1 وسجل "نسامي" 41 هدفًا في مرماه.

ولم يكن من المستغرب تدخل الاتحاد المحلي للعبة في البلد الأفريقي للتحقيق في المباراة وخلص إلى أن هناك تلاعبا واضحا بنتائج المباريات.

إيقاف مدى الحياة

وكانت العقوبة لكلا الفريقين إيقافا مدى الحياة. وكانت هناك قصة جانبية مثيرة للفضول.

وهي أن المباراة الأخرى التي كان تحدد أحد الطرفين الذي يصعد إلى دوري الدرجة الثانية، شهدت أيضا تلاعبا بنتيجة المباراة.

إذ سجل أحد الفرق 7 أهداف في مرماه، لتنتهي النتيجة 33- 1، وأوقف الناديان أيضا مدى الحياة.