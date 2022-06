ظهر النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو وهو يلعب مباراة ودية في كرة القدم الخماسية، مع فريق يرتدي لاعبوه قمصان نادي برشلونة، ضد فريق منافس بألوان فريق ريفر بليت الأرجنتيني.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء لأغويرو -الذي اعتزل كرة القدم بسبب مشاكل في القلب- وهو يلعب مباراة بين أصدقاء في ميامي بأميركا في ملعب تحت أحد الكباري.

وتداولت حسابات رياضية فيديوهات عودة أغويرو لممارسة كرة القدم بعد حياته الجديدة البعيدة عن الملاعب، إثر مرضه.

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن اللاعب المعتزل (34 عاما) بدا قويا بدنيا، ولكن ليس بأفضل شكل احترافي، وسجل هدفين في حفل أعاد ابتسامته بعد بضعة أشهر مريرة للغاية، على حد وصفها.

وكان أغويرو انضم إلى نادي برشلونة قبل بداية الموسم الماضي بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي، إلا أنه بعد أشهر قليلة وفي إحدى المباريات مع الفريق في أكتوبر/تشرين الأول 2021، سقط على الأرض ولم يستطع إكمال المباراة بسبب آلام في الصدر، لتعلن لاحقا إصابته بخلل في القلب أجبره على إنهاء مسيرته في كرة القدم.

Here's @aguerosergiokun playing ball over at Stadio in Miami [ @RiverMiami ] pic.twitter.com/MET9tVm8zC

Imagine turning up to 5-a-side only to find out the other team have Sergio Agüero…pic.twitter.com/ybSWXfsUJU

— COPA90 (@Copa90) June 9, 2022