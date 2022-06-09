حكم بسجن أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر

أدان القضاء الجزائري اليوم الخميس، أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر، بالسجن النافذ 6 أشهر وغرامة مالية بنحو 700 دولار.

وأدانت محكمة الجنح ماجر، المتوج بدوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي عام 1987، هو وشريكه "م.إبراهيم" بتهمة التصريح الكاذب، في حين تم تبرئتهما من باقي الجنح وهي النصب والتزوير وانتحال الصفة.

وألزمت المحكمة ماجر وشريكه بأن يدفعا للطرف المدني وهو الوكالة الجزائرية للنشر والإشهار نحو 700 دولار عن كافة الأضرار.

ووجهت اتهامات لماجر وشريكه تتعلق باستفادته بطريقة غير قانونية من صفقات إعلانية من الوكالة الجزائرية للنشر والإشهار لصالح صحيفة رياضية كان يملكها في وقت سابق.

ويعتبر ماجر (63 عاما) أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم الجزائرية، وسجل 26 هدفا في 77 مباراة مع المنتخب، وكان من أبرز العناصر في الفريق الذي حقق الفوز على ألمانيا في مونديال 1982.

وتولى ماجر قيادة المنتخب الجزائري في مناسبتين، ولكنه فشل في ترك بصمة مع "محاربي الصحراء".