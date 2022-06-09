البريميرليغ يتخذ قرارات جديدة لمنع "ظاهرة" الألعاب النارية واقتحام الملاعب

في محاولة للقضاء على ظاهرة اقتحام الجماهير للملاعب، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" اليوم الخميس أنها ستطبق تدابير جديدة لتعزيز السلامة للتصدي لسوء سلوك الجماهير في أثناء المباريات قبل انطلاق الموسم الجديد.

جاء ذلك بعد أن وافقت الأندية بالإجماع على أن الفرق الزائرة ستوفر مشرفين إضافيين لمبارياتها خارج الأرض.

وتعرض السويدي روبن أولسن حارس أستون فيلا لهجوم في أثناء احتفال مشجعي مانشستر سيتي بالفوز بلقب الدوري الممتاز باجتياح أرض ملعب الاتحاد في مايو/أيار الماضي.

كما اجتاح مشجعو إيفرتون الملعب في جوديسون بارك بعد هدف الفوز المتأخر لدومينيك كالفرت لوين، وكذلك مع صفارة النهاية في الفوز 3-2 على كريستال بالاس الذي ضمن له البقاء في دوري الأضواء.

كما دخل باتريك فييرا مدرب بالاس في شجار مع مشجع وأسقطه أرضا، عندما كان يسير باتجاه غرفة الملابس بعد صفارة النهاية واستفزه المشجع، مما دفع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى فتح تحقيق.

وقالت رابطة البريميرليغ إنها تأمل أيضا في معالجة مشكلة الألعاب النارية التي عطلت مباريات الموسم الماضي.

وقال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز "من الضروري أن يشعر الجميع بالأمان في المباراة. يجب تذكير المشجعين بأنه من غير القانوني دخول أرض الملعب في أي وقت.. هذه المنطقة بشكل لا لبس فيه لكرة القدم ولا يجب تحت أي ظرف من الظروف أن يخشى اللاعبون والمدربون ومسؤولو المباريات على سلامتهم".

وأضاف ماسترز "بالإضافة إلى ذلك، شهدنا زيادة في استخدام الألعاب النارية والشماريخ وكلاهما لا يعد جريمة جنائية فحسب، بل يمكن أن يتسبب في إصابات خطيرة".

وقال ديفيد مويز مدرب ويستهام يونايتد إن اقتحام الملاعب أصبح "مشكلة"، بينما أضاف ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أن الجماهير التي تجتاح الملاعب تشكل خطرا على اللاعبين والأطقم الفنية.

وقالت الرابطة إنه كخطوة أولى، وافقت الأندية بالإجماع على أن توفر الأندية الزائرة مشرفين إضافيين للمباريات خارج الأرض من أجل تعزيز سلامة المشجعين.

وأضافت أنها ستعمل مع جميع الأطراف المعنية في اللعبة لمواصلة معالجة هذه القضية.