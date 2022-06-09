البرتغال تتصدر المجموعة الثانية بفوز سهل على التشيك وإسبانيا تهزم سويسرا

انفرد المنتخب البرتغالي بصدارة المجموعة الثانية في المستوى الأول ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه التشيكي 2-صفر، اليوم الخميس في الجولة الثالثة من منافسات البطولة التي شهدت فوز المنتخب الإسباني على نظيره السويسري 1-صفر.

ووضع كانسيلو منتخب البرتغال بطل 2019 في المقدمة بتسديدة من زاوية ضيقة في الدقيقة 33 من المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثانية بالمستوى الأول.

وضاعف جيديس الغلة بعدها مباشرة بعد أن وجد مهاجم فالنسيا فسحة، ليشدد فريق المدرب فرناندو سانتوس قبضته على صدارة المجموعة بـ7 نقاط من 3 مباريات.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب التشيكي عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وسيحل منتخب البرتغال ضيفا على سويسرا يوم الأحد.

سارابيا يسجل مبكرا في انتصار إسبانيا

وفي مباراة أخرى، سجل بابلو سارابيا هدفا مبكرا ليقود إسبانيا للفوز 1-صفر على سويسرا، وهو أول فوز لمنتخب بلاده في دوري الأمم الأوروبية هذا العام.

وسيطر الفريق -الذي بلغ نهائي العام الماضي- على المباراة منذ البداية، لكنه تمكن من التسجيل مرة واحدة فقط عندما سدد سارابيا من مسافة قريبة في الدقيقة 12، بعد تمريرة عرضية من ماركوس يورينتي.

وبعد خطأ من الدفاع السويسري، وجد جناح أتلتيكو ​​مدريد زميله سارابيا بين اثنين من لاعبي المنافس أمام المرمى، فمرر له الكرة ليسجل الأخير من تسديدة مباشرة.

وتملك إسبانيا 5 نقاط من أول 3 مباريات لها في المجموعة الثانية بالمستوى الأول، لتحتل المركز الثاني خلف البرتغال المتصدرة، وتتقدم بنقطتين أمام جمهورية التشيك صاحبة المركز الثالث.

ومنيت سويسرا بثلاث هزائم متتالية، ولم تحقق أي فوز في آخر 5 مباريات خاضتها منذ التأهل إلى نهائيات كأس العالم هذا العام.

ويستضيف المنتخب الإسباني نظيره التشيكي في مالقا، وتستضيف سويسرا منافستها البرتغال في جنيف يوم الأحد المقبل.

وأجرى لويس إنريكي مدرب إسبانيا 8 تغييرات على التشكيلة الأساسية التي تعادلت 2-2 مع جمهورية التشيك.

وكان يورينتي وسارابيا المحور الرئيسي للهجوم الإسباني بسبب سرعتهما، وبدعم من التمريرات الدقيقة خلف دفاع سويسرا من اللاعب الشاب جافي.

واستحوذت إسبانيا على الكرة بنسبة 70%، لكن الثنائي الهجومي ألفارو موراتا وفيران توريس افتقرا للدقة في التسديد وهزّ الشباك.

وقال لويس إنريكي بعد المباراة "من الجيد تذكير الجميع بأن سويسرا لم تخسر أي مباراة رسمية على أرضها على مدى 8 سنوات.. أعني هنا 23 مباراة متتالية (دون هزيمة)".

وأضاف "الفوز خارج أرضنا أمر معقد للغاية، وأعتقد أننا لعبنا اليوم بمنتهى الجدية وحاولنا فرض أسلوبنا، وعانينا كما كان متوقعا بسبب مستوى خصمنا. لكنني سعيد حقا بالنتيجة".

🗣️ @LUISENRIQUE21: "En Málaga nos vamos a encontrar un estadio en plenitud, agotaron las entradas en 15 minutos". ➡️ "Tenemos muchas ganas de jugar allí y de que se dejen la voz y el ánimo, no tengo duda de eso, para que ganemos otro partido más".#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/VWWKRX2Ere — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 9, 2022

وسددت سويسرا مرة واحدة فقط على المرمى في المباراة بأكملها، لكنها كادت أن تحرز هدف التعادل بعد خطأين فادحين لإسبانيا قبل النهاية.

واندفع الحارس أوناي سيمون خارج منطقة الجزاء ليحاول إبعاد الكرة، لكنه أخطأ في إبعادها ليقف الحظ بجانبه بعد أن سدد السويسري بريل إمبولو الكرة بعيدا عن المرمى الخالي. وسدد حارس سيفيروفيتش الكرة ليبعد باو توريس تسديدته.