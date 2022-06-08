هدفها الأوروغوياني نونيز.. معركة بين ليفربول ومانشستر يونايتد على خطف لاعب الـ100 مليون يورو

يبدو أن ليفربول سيواجه منافسة شرسة من مانشستر يونايتد للتعاقد مع الأوروغوياني داروين نونيز هداف بنفيكا البرتغالي.

ويريد مدرب يونايتد الجديد الهولندي إيريك تين هاغ تعزيز خياراته الهجومية بمهاجم شاب، وحدد نونيز (22 عاما) هدفا رئيسيا.

ويبدي ليفربول اهتماما -أيضا- بالدولي الأوروغوياني منذ أشهر، وأجرى اتصالات أولية مع ممثليه، لكن منافسيه مستعدون للمواجهة وجها لوجه، والذهاب في المعركة حتى النهاية لخطف الشاب الموهوب.

ووفقا للتقارير، فإن نونيز يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يضع ليفربول في الصدارة، لكن يونايتد يعتقد أنه قادر على إغراء نونيز ونقله إلى أولد ترافورد.

وهناك حجر عثرة في الصفقة لكلا الناديين تكمن في تقييم بنفيكا العالي للاعب.

وكان العملاق البرتغالي طلب في البداية نحو 130 مليون يورو، ولكن من المفهوم أنه يمكن قبول أي عرض بنحو 95 مليون يورو، ويمتد عقد الشاب العملاق حتى عام 2025، لكن حرصه على المغادرة قد يدفعه إلى الانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبينما يُعتقد أيضا أن العديد من الأندية في إسبانيا مهتمة بنونيز، فإن القوة المالية للناديين الإنجليزيين تجعلهما المرشحين الأوفر حظا، ورغم حرص ليفربول على ضم الهداف العملاق، فقد يحجم عن الدخول في حرب مزايدة مع يونايتد.

وظهر نونيز على الساحة موسم 2021-2022، وسجل 34 هدفا في 41 مباراة مع بنفيكا، بينها 26 هدفا في الدوري البرتغالي، كما أنه شق طريقه إلى تشكيلة منتخب أوروغواي، ولعب 11 مباراة دولية وسجل هدفين.

وتعاقد بنفيكا مع نونيز في سبتمبر/أيلول 2020 قادما من ألميريا الإسباني الصاعد حديثا إلى الليغا، مقابل مبلغ قياسي لنادي بنفيكا قدره 24 مليون يورو.