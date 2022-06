انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لتصرف نبيل من ساديو ماني نجم المنتخب السنغالي لكرة القدم، تجاه أحد معجبيه السنغاليين، وحصد الفيديو ملايين المشاهدات كما حظي بإشادات ضخمة بماني من الجماهير.

وأظهر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للمنتخب السنغالي على موقع إنستغرام أمس الثلاثاء، لحظة لقاء ماني بالمشجع واحتضانه له، حيث كان المشجع يبكي من شدة فرحه بلقاء نجم ليفربول على أرض الواقع.

وعبّر المشجع عن حبه الكبير لماني، قبل أن يمنحه ماني ورقة حتى يكتب عليها رقم هاتفه ليتواصل معه لاحقا.

وتفاعل مغردون مع ردة فعل ماني تجاه المشجع العاشق له، مشيرين إلى أنه لاعب يستحق الاحترام والحب الكبير بسبب مواقفه الإنسانية التي يظهرها دائما خارج الملاعب.

وأجمع المشجعون على أن ماني نجم يستحق الحب والاحترام، وأشادوا بتواضعه الشديد مع الجميع رغم نجوميته الضخمة وإنجازاته الكبيرة.

وضاعف من تقدير موقف ماني الإنساني مع المشجع السنغالي، مواقفه الإنسانية السابقة ومنها مشاركته عمال المنتخب في حمل قوارير المياة الخاصة بالفريق من الحافلة إلى الملعب، ومشاركته في تنظيف المراحيض ومكان الوضوء بأحد المساجد عام 2018 في مدينة ليفربول حيث يعيش.

السنغالي سادو ماني ينظف حمام مسجد في مدينة ليفربول ، جعل الأنكليز يندهشون من مليونير ينظف حماما ، وعرفوا الجواب بعد تأمل ، إنه الولاء الذي يحمله المسلم ماني في قلبه pic.twitter.com/xGJDbdDwtj — حيدر عبد الحق (@haidarabdulhaq) September 11, 2018

ويوجد نجم ليفربول حاليا مع منتخب بلاده للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023.

وقاد ماني منتخب بلاده لتحقيق فوز مهم على رواندا 1-0 أمس الثلاثاء، وبذلك تصدرت السنغال مجموعتها بـ6 نقاط.

📹 ملخص المباراة: 🇸🇳 1-0 🇷🇼 بهدف في اللحظات الأخيرة في مرمي رواندا، السنغال تتصدر المجموعة الـ 12 بالعلامة الكاملة بفضل هدف ساديو ماني 💯#TotalEnergiesAFCONQ2023 | @FERWAFA | @Fsfofficielle pic.twitter.com/kxEKuclNdX — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 7, 2022

كما كان قائد المنتخب السنغالي قد سجل ثلاثية في مباراة فريقه أمام بنين الأسبوع الماضي، وفاز 3-1 في مباراته الأولى بالمجموعة 12.

