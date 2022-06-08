كرة قدم

موقف إنساني فريد من ساديو ماني تجاه مشجع سنغالي يحصد ملايين المشاهدات

Soccer Football - Africa Cup of Nations 2019 - Group C - Senegal v Tanzania - 30 June Stadium, Cairo, Egypt - June 23, 2019 Senegal's Sadio Mane sits on the bench during the match REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
ساديو ماني (يسار) مع المنتخب السنغالي (رويترز)
8/6/2022-|آخر تحديث: 8/6/202203:43 PM (مكة المكرمة)

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لتصرف نبيل من ساديو ماني نجم المنتخب السنغالي لكرة القدم، تجاه أحد معجبيه السنغاليين، وحصد الفيديو ملايين المشاهدات كما حظي بإشادات ضخمة بماني من الجماهير.

وأظهر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للمنتخب السنغالي على موقع إنستغرام أمس الثلاثاء، لحظة لقاء ماني بالمشجع واحتضانه له، حيث كان المشجع يبكي من شدة فرحه بلقاء نجم ليفربول على أرض الواقع.

وعبّر المشجع عن حبه الكبير لماني، قبل أن يمنحه ماني ورقة حتى يكتب عليها رقم هاتفه ليتواصل معه لاحقا.

وتفاعل مغردون مع ردة فعل ماني تجاه المشجع العاشق له، مشيرين إلى أنه لاعب يستحق الاحترام والحب الكبير بسبب مواقفه الإنسانية التي يظهرها دائما خارج الملاعب.

وأجمع المشجعون على أن ماني نجم يستحق الحب والاحترام، وأشادوا بتواضعه الشديد مع الجميع رغم نجوميته الضخمة وإنجازاته الكبيرة.

وضاعف من تقدير موقف ماني الإنساني مع المشجع السنغالي، مواقفه الإنسانية السابقة ومنها مشاركته عمال المنتخب في حمل قوارير المياة الخاصة بالفريق من الحافلة إلى الملعب، ومشاركته في تنظيف المراحيض ومكان الوضوء بأحد المساجد عام 2018 في مدينة ليفربول حيث يعيش.

ويوجد نجم ليفربول حاليا مع منتخب بلاده للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023.

وقاد ماني منتخب بلاده لتحقيق فوز مهم على رواندا 1-0 أمس الثلاثاء، وبذلك تصدرت السنغال مجموعتها بـ6 نقاط.

كما كان قائد المنتخب السنغالي قد سجل ثلاثية في مباراة فريقه أمام بنين الأسبوع الماضي، وفاز 3-1 في مباراته الأولى بالمجموعة 12.

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند