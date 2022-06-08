مدرب منتخب مصر يتحدث عن معاناة فريقه من حظ سيئ

قال المدرب الجديد لمنتخب مصر لكرة القدم إيهاب جلال اليوم الأربعاء إن فريقه يعاني من حظ سيئ بسبب كثرة الإصابات، وذلك قبل مواجهة مضيفه الإثيوبي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 غدا الخميس.

ونقل حساب الاتحاد المصري لكرة القدم على فيسبوك عن جلال قوله "يغيب عن المنتخب كل من محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن (تريزيجيه) وأحمد حجازي بسبب الإصابات".

وأضاف جلال -الذي تولى المسؤولية عقب رحيل البرتغالي كارلوس كيروش- "سنواجه منافسا قويا والمباراة أمام إثيوبيا ليست سهلة وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق النقاط الثلاث".

واستهلت مصر مشوارها مع المدرب الجديد جلال بالفوز 1-صفر على ضيفتها غينيا في افتتاح مشوار التصفيات الأحد الماضي.

وأحرز البديل مصطفى محمد هدف الفوز بتسديدة غيرت اتجاهها قبل 3 دقائق من النهاية.

وكانت مالاوي انتصرت 2-1 على إثيوبيا في بداية مباريات المجموعة الرابعة الأحد الماضي.

وتلعب مصر ضد إثيوبيا وغينيا ضد مالاوي غدا.

وقال قائد منتخب مصر عمرو السولية إنه "لا توجد مباراة سهلة حاليا، ونلعب جميع مبارياتنا للفوز، وجميع اللاعبين في كامل التركيز والجاهزية من أجل تحقيق الانتصار الثاني والاستمرار في تصدر المجموعة".