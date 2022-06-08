كشفت صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية، عن الوجهة المحتملة للنجم المصري محمد صلاح، في حال قرر الرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي، بعد انتهاء عقده الموسم المقبل، مبينة أنها لن تكون خارج أحد خيارين إما برشلونة الإسباني أو باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء "من المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في غضون عام، وتظل التكهنات قائمة بأنه قد يترك النادي في صفقة انتقال مجانية".

وأضافت ميرور "أخبر صلاح في السابق أصدقاءه المقربين أنه مستعد لتوقيع صفقة جديدة مع ليفربول، لكن هناك المزيد من علامات الاستفهام حول ما إذا كان هذا هو الحال الآن".

وأوضحت أن صلاح يطالب بما يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني (نحو نصف مليون دولار) أسبوعيا لتوقيع عقد جديد، أما في حال رحيله "فخطوات حلمه إما برشلونة أو باريس سان جيرمان".

هدف @MoSalah في شباك مانشستر سيتي حصل على جائزة أفضل هدف هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز. pic.twitter.com/XLfP0PMpqA — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 29, 2022

وأشارت الصحيفة إلى أن وعد برشلونة لصلاح بضمه إلى الفريق الإسباني الصيف المقبل، أدى إلى تحول في قراره بشأن مستقبله.

يذكر أن صلاح تألق مع ليفربول الموسم الماضي، وحصد عدة جوائز فردية آخرها اليوم الأربعاء حيث أعلن النادي فوز النجم المصري بجائزة لاعب الموسم في ليفربول.

الثقة، المهارة والإتقان هي صفات قليلة نستطيع أن نصف بها الملك المصري @MoSalah ❤️pic.twitter.com/WFmTKntz3E — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 8, 2022

وحصل على جائزة الحذاء الذهبي بعدما تقاسم صدارة قائمة هدافي الدوري برصيد 23 هدفا مع الكوري "سون هيونغ مين" لاعب توتنهام، كما نال صلاح جائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري برصيد 13 تمريرة حاسمة.

Golden Boot ✅

Goal of the Season ✅

Playmaker ✅ Thoroughly deserved, @MoSalah 🇪🇬👑 pic.twitter.com/51bSAKhXtW — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2022

وتم اختيار هدف النجم المصري في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 مع مانشستر سيتي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أفضل هدف في الموسم بالبريميرليغ.

كما فاز هداف ليفربول بجائزة رابطة نقاد كرة القدم في إنجلترا لأفضل لاعب في العام.