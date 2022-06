كشفت صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية، عن الوجهة المحتملة للنجم المصري محمد صلاح، في حال قرر الرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي، بعد انتهاء عقده الموسم المقبل، مبينة أنها لن تكون خارج أحد خيارين إما برشلونة الإسباني أو باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء "من المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في غضون عام، وتظل التكهنات قائمة بأنه قد يترك النادي في صفقة انتقال مجانية".

وأضافت ميرور "أخبر صلاح في السابق أصدقاءه المقربين أنه مستعد لتوقيع صفقة جديدة مع ليفربول، لكن هناك المزيد من علامات الاستفهام حول ما إذا كان هذا هو الحال الآن".

وأوضحت أن صلاح يطالب بما يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني (نحو نصف مليون دولار) أسبوعيا لتوقيع عقد جديد، أما في حال رحيله "فخطوات حلمه إما برشلونة أو باريس سان جيرمان".

وأشارت الصحيفة إلى أن وعد برشلونة لصلاح بضمه إلى الفريق الإسباني الصيف المقبل، أدى إلى تحول في قراره بشأن مستقبله.

يذكر أن صلاح تألق مع ليفربول الموسم الماضي، وحصد عدة جوائز فردية آخرها اليوم الأربعاء حيث أعلن النادي فوز النجم المصري بجائزة لاعب الموسم في ليفربول.

وحصل على جائزة الحذاء الذهبي بعدما تقاسم صدارة قائمة هدافي الدوري برصيد 23 هدفا مع الكوري "سون هيونغ مين" لاعب توتنهام، كما نال صلاح جائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري برصيد 13 تمريرة حاسمة.

وتم اختيار هدف النجم المصري في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 مع مانشستر سيتي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أفضل هدف في الموسم بالبريميرليغ.

كما فاز هداف ليفربول بجائزة رابطة نقاد كرة القدم في إنجلترا لأفضل لاعب في العام.

