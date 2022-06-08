بوسكيتس قائد برشلونة محبط من فريقه

عبّر سيرجيو بوسكيتس عن إحباطه من أن برشلونة لم يتحدث معه بشكل مباشر بشأن التخفيضات المتوقعة في أجور لاعبي الفريق الأول.

وشعر قائد برشلونة -الموجود حاليا مع منتخب إسبانيا- بخيبة أمل عندما علم من الصحافة احتمال خفض الرواتب.

وقال -في مؤتمر صحفي- "سمعت الكثير من الأمور التي قيلت، وعندما أعود من العطلة لا أعرف ماذا سيقولون لي".

وتابع "أود أن يخبروني، وألا أكتشف ذلك من مكان آخر، لكنني دائما على استعداد للمساعدة. لم يقترحوا أي شيء علينا، ولم يخبرونا بأي شيء بخلاف ما نسمعه من الصحافة".

وتابع "ليس القرار الأفضل أن تفعل ذلك عن طريق الصحافة، فمن الأفضل دائمًا أن يكون الحديث مباشرا، وجها لوجه".

في ما يتعلق بإسبانيا، يشعر بوسكيتس بأن فريقه لا يزال بحاجة إلى بعض الضبط الدقيق.

وقال "كنا فريقا جيدا للغاية صلبا ومتماسكا، وربما افتقرنا إلى النجاح للفوز بالمباراة التي كنا نستحقها".

يذكر أن منتخب "لاروخا" تعادل مع البرتغال 1-1 ومع التشيك 2-2 في دوري أمم أوروبا.