هل يكون محرز نجم غلاف أشهر لعبة إلكترونية لكرة القدم؟

يتصدر النجم الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي التصويت الذي نشرته اللعبة الإلكترونية الأشهر في العالم والتي يرعاها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليكون نجم غلافها العام المقبل 2023.

في كل عام، يُجري موقع "فيفا بلاي" (FIFAPlay)، وهو موقع لمشجعي "فيفا" (FIFA)، استطلاعًا سنويًا لاكتشاف اللاعبين الذين يريدون فقط أن يكونوا في مقدمة لعبة شركة "إلكترونيك آرتس سبورتس" (EA Sports) التالية.

وستكون النسخة المقبلة التي ستطرح بين شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري الأخيرة التي تحمل اسم "فيفا 23" كما هو معتاد مع قدوم كل عام من اللعبة. ولهذا تحتاج إلى اسم كبير كنجم للغلاف.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن الكثير من المشجعين يريدون محرز في المقدمة.

وخرج قائد المنتخب الجزائري للتو من أفضل موسم تهديفي له، حيث سجل 24 هدفا في جميع المسابقات مع احتفاظ فريقه مان سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الاستطلاع، الذي حصل على ما يزيد على 29 ألف صوت، حصل محرز على 35% (أكثر من 10 آلاف صوت).

يلي محرز، النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الذي حصل على 21% من الأصوات (أكثر من 6 آلاف صوت).

واحتل الثنائي الأسطوري ونجم الغلاف السابق كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي المركزين الثالث والرابع بحصولهما على 3188 صوتا و1922 صوتًا على التوالي.

في حين حل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند زميل محرز الجديد في "السيتيزنز" في المركز السادس بحصوله على 855 صوتا، بعد روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ الذي حصل على 1418 صوتًا.

وكان النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان، نجم غلاف الفيفا على مدار العامين الماضيين، لكن الفرنسي حصل فقط على 750 صوتًا.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستطلاع لن يكون له أي تأثير على من سيكون نجم غلاف آخر نسخة من اللعبة الشهيرة تحت شعار "فيفا".

وكانت شركة "إلكترونيك آرتس سبورتس" أعلنت رسميا الشهر الماضي فض شراكتها رسميا مع "فيفا" ليتغير اسم اللعبة الشهيرة بعد أكثر من 30 عاما.

وتابعت الشركة أنه بداية من شهر يوليو/تموز سنة 2023 سيصبح اسم اللعبة الشهيرة هو EA Sports FC بدلا من فيفا.