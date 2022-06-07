بداية مخيبة لبطل دوري الأمم.. فرنسا تتعادل من كرواتيا

تعادل المنتخب الكرواتي مع ضيفه الفرنسي 1-1، اليوم الاثنين، في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتقدّم منتخب "الديوك" أولا عن طريق هدف سجله أدريان رابيو في الدقيقة 52، بعد تمريرة من وسام بن يدر وضعته في مواجهة مباشرة مع المرمى.

وانتظر أصحاب الأرض إلى الدقيقة 83 لكي يدركوا التعادل من ركلة جزاء نفذها بنجاح المهاجم أندريج كراماريتش.

ولم يشارك ثنائي الهجوم الفرنسي كريم بنزيمة وكيليان مبابي، حيث فضل المدرب منحهما قسطا من الراحة بعد الموسم الطويل لبنزيمة مع ريال مدريد، والإصابة التي تسببت في تبديل مبابي في مباراة الدانمارك الأخيرة.

ويأتي تعادل فرنسا بعد خسارة مفاجئة تكبدتها في الجولة الأولى أمام الدانمارك 1-2 على ملعب سان دوني في العاصمة باريس، في بداية مخيبة لحامل اللقب.

وتتصدر النمسا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متقدمة على الدانمارك الثانية بفارق الأهداف، في حين تحتل فرنسا المركز الثالث بنقطة وحيدة، وتليها كرواتيا بنفس الرصيد.

يذكر أن فرنسا توّجت بلقب دوري الأمم الأوروبية في نسختها السابقة عقب تغلبها في النهائي على إسبانيا 3-2.