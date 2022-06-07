صفقة قدرت بـ100 مليون يورو.. ريال مدريد يتعاقد مع تشواميني جوهرة موناكو

تحدثت تقارير إعلامية عن أن ريال مدريد نجح في التعاقد مع لاعب خط الوسط المدافع أوريلين تشواميني جوهرة فريق موناكو، وقدرت الصفقة بنحو 100 مليون يورو.

وتضيف التقارير أن "الملكي" توصل إلى اتفاق كامل مع موناكو واللاعب مقابل 80 مليون يورو، إضافة إلى المتغيرات والمكافآت، وهذا ما يجعل الصفقة تصل إلى 100 مليون يورو، ويمتد العقد 5 سنوات.

وكان "الميرينغي" توصل -في وقت سابق- لاتفاق شفهي مع الدولي الفرنسي الذي يبلغ من العمر 22 عاما. ومن المتوقع أن يعلن رسميا عن الصفقة في الأيام المقبلة بعد انتهاء الفحص الطبي وتوقيع العقود بين الفريقين.

يذكر أن فرقا كثيرة في مقدمتها باريس سان جيرمان وليفربول أبدت رغبتها بالتعاقد مع اللاعب الذي كان يريد فقط ارتداء قميص فريق العاصمة الإسبانية.

وصفقة تشواميني هذه هي الثانية التي يبرمها الريال خلال أيام بعد ضمّ الألماني أنطونيو روديغر مجانا من تشلسي.