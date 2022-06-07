لا يخفي صامويل إيتو نجم كرة القدم الكاميروني السابق ورئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم طموحه في كأس العالم 2022، ويرى أن منتخب "الأسود غير المروضة" لا يقل شأنا عن المنتخبات الكبرى.

وقال إيتو -في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)- "نحن ذاهبون إلى قطر للفوز. يجب أن تتغير الأمور، سندخل كل مباراة بهدف تحقيق الفوز، ما قام به الآخرون ليس سحرا"، في إشارة إلى قدرة الكاميرون على منافسة المنتخبات الكبرى المرشحة للقب.

وأضاف إيتو الذي كان يتحدث للاعبي منتخب الكاميرون "لدينا لاعبون هنا مثل زامبو أنغويسا وأونانا، وهم من بين الأفضل في العالم. لماذا لا نفكر في حلم التتوج. أريد أن نحلم بتواضع، لكن علينا أن نحلم لأنكم الأفضل".

وتابع "كل ما نقوم به هو من أجل الدوحة، سنحلم مثل الآخرين. سيكتب تاريخ كأس العالم بطريقة أخرى. الآخرون جيدون، لكنهم يعتبروننا الأفضل أيضا".

ويستعد منتخب الكاميرون للمشاركة في كأس العالم للمرة الثامنة في تاريخه، وكان أفضل أداء لهم في نسخة 1990 بإيطاليا حين كان أول منتخب أفريقي يصل إلى ربع النهائي.

ويرى إيتو أن المدرب ريغوبرت سونغ لديه كل ما يلزم لتحقيق الأفضل في مونديال قطر، وقال "لعبت أنا وسونغ 4 كؤوس عالمية لكل منا ونعرف مشاكل هذا المنتخب، لديه كل دعمي".

وستخوض الكاميرون منافسات كأس العالم 2022 في المجموعة السابعة إلى جانب البرازيل وصربيا وسويسرا، وستلعب أول مباراة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ضد سويسرا، على ملعب الجنوب.