شاهد.. أستراليا تهزم الإمارات وتواجه بيرو في الملحق العالمي المؤهل لمونديال قطر

بدد المنتخب الأسترالي أحلام نظيره الإماراتي في التأهل لبطولة كأس العالم في قطر، بعد أن تغلب عليه 2-1 اليوم الثلاثاء على ملعب "أحمد بن علي" في مدينة الريان القطرية، بملحق التصفيات الآسيوية.

وتقدم المنتخب الأسترالي بهدف سجله جاكسون إيفرين (53) وتعادل المنتخب الإماراتي عن طريق كايو كانيدو (56)، قبل أن يسجل المنتخب الأسترالي هدف الفوز في الدقيقة 84 عندما سدد أجدن هروستك كرة قوية اصطدمت بعلي سالمين وعانقت الشباك.

وتأهل المنتخب الأسترالي لخوض مباراة الملحق العالمي أمام بيرو صاحبة المركز الخامس في تصفيات أميركا الجنوبية، وتقام المباراة الاثنين المقبل على الملعب نفسه لتحديد المتأهل للمونديال القطري الذي سيقام خلال الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وينتقل الفائز من الملحق العالمي للعب في النهائيات ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم أيضاً كلا من فرنسا والدانمارك وتونس.