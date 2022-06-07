المغربي حكيمي أغلى اللاعبين العرب

أظهر تقرير للمركز الدولي للدراسات الرياضية في سويسرا دخول لاعبين عربيين فقط قائمة أغلى 100 لاعب في العالم.

الأول هو المغربي أشرف حكيمي (23 عاما) الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان، حيث جاء في المركز الـ 36 بقيمة 75.2 مليون يورو.

ورغم أن المصري محمد صلاح تقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم فإنه جاء في المركز 81 في القائمة بقيمة 55 مليون يورو، وربما يعود السبب إلى أنه سيبلغ عامه 30 الأسبوع المقبل، إلى جانب أن عقده سينتهي مع ليفربول بعد موسم واحد.

وتصدر القائمة النجم الفرنسي كليان مبابي يليه البرازيلي فينيسيوس جونيور ثم النرويجي إيرلينغ هالاند، واتسمت القائمة بأن الـ6 الأوائل لا تتعدى أعمارهم 23 عاما.

ويأتي مبابي في المركز الأول كأعلى قيمة مالية، وذلك بعدما قدم موسما رائعا مع باريس سان جيرمان وطبع اسمه على 60 هدفا (سجل 39 وصنع 21) في 46 مباراة شارك بها في كل البطولات.

وفاز فينيسيوس بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، في حين انتقل هالاند من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي بعدما سجل 86 هدفا في 89 مباراة مع الفريق الألماني.

ويقول التقرير إن النموذج الإحصائي لتقدير صفقات انتقالات اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، جاء بناء على عينة شملت 1790 عملية انتقال بين يوليو/تموز عام 2012 ويناير/كانون الثاني عام 2020.

ويستخدم المركز الدولي للدراسات الرياضية مجموعة من المؤشرات، مثل العمر والأداء وتطور المستوى وفترة التعاقد، لتحديد القيمة التقديرية للاعبين.

وجاءت قائمة اللاعبين الأكبر قيمة مالية وفقا للتقرير كالتالي:

كليان مبابي (باريس سان جيرمان): 205 ملايين يورو. فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 185 مليون يورو. إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند): 152 مليون يورو. بيدري (برشلونة): 135 مليون يورو. جود بلينغهام (بوروسيا دورتموند): 133 مليون يورو. فيل فودين (مانشستر سيتي): 124 مليون يورو. فرينكي دي يونغ (برشلونة): 112 مليون يورو. لويس دياز (ليفربول): 110 ملايين يورو. روبن دياز (مانشستر سيتي): 109 ملايين يورو. فيران توريس (برشلونة): 109 ملايين يورو.

وسيطر لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز على هذا التقرير بوجود 41 لاعبا من بين أول 100 لاعب.

وامتلك دياز لاعب مانشستر سيتي أعلى قيمة تقديرية لمدافع وبلغت 110 ملايين يورو، في حين تصدر جيانلويجي دوناروما من باريس سان جيرمان قائمة حراس المرمى بنحو 74 مليون يورو.

وكان كيفن دي بروين (30 عاما) صانع لعب سيتي هو الأكبر عمرا في القائمة وبلغت قيمته 57 مليون يورو.

وجاء الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، الذي سيبلغ عامه 30 الشهر المقبل وتقاسم في الموسم المنصرم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مع صلاح، في المركز 88 بقيمة 53 مليون يورو، لكنه الأول آسيويا.