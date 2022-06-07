نشر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مقطع فيديو لأبرز نجوم المنتخب البرازيلي لحظة حضورهم تدريبات الفريق في أجواء حماسية مصحوبة بالطبول والرقص والغناء.

وظهر عدد من نجوم المنتخب البرازيلي، ومن بينهم نيمار وداني ألفيس وريتشارليسون ورافينيا، في المقطع المصور وهم يتوجهون نحو الملعب في أجواء مميزة خلال معسكر المنتخب في اليابان.

وشارك النجم البرازيلي نيمار مقطع الفيديو وصورا له مع زملائه تظهر الأجواء المميزة التي يشهدها معسكر المنتخب البرازيلي، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

وسجل نيمار هدفا قاد به البرازيل للفوز وديا على اليابان أمس الاثنين، وذلك بعد أيام من الفوز على كوريا الجنوبية 5-1.

ويخوض منتخب البرازيل مونديال قطر ضمن المجموعة السابعة إلى جانب صربيا وسويسرا والكاميرون.