النجوم الشباب يهيمنون على قائمة أغلى 10 لاعبين لكرة القدم في العالم

كشف تقرير لمركز الدراسات الدولية الرياضية، أن النجوم الشباب بدؤوا يأخذون أماكنهم في الهيمنة على كرة القدم في العالم، وذلك من خلال قائمة لأغلى 10 لاعبين في العالم.

وتصدر القائمة النجم الفرنسي كليان مبابي يليه البرازيلي فينيسيوس جونيور ثم النرويجي إرلينغ هالاند، واتسمت القائمة بأن الـ6 الأوائل لا تتعدى أعمارهم 23 عاما.

ويأتي مبابي في المركز الأول كأعلى قيمة مالية، وذلك بعدما قدم موسما رائعا مع باريس سان جيرمان وطبع اسمه على 60 هدفا (سجل 39 وصنع 21) في 46 مباراة شارك بها في كل البطولات.

وفاز فينيسيوس بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، فيما انتقل هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي بعدما سجل 86 هدفا في 89 مباراة مع الفريق الألماني.

ورفض مبابي الانتقال إلى ريال مدريد ليوقع على عقد جديد لمدة 3 أعوام أخرى مع باريس سان جيرمان الشهر الماضي، في حين تقدر قيمة اللاعب الفائز بكأس العالم بنحو 205 ملايين يورو (220 مليون دولار) وفقا للتقرير.

ويأتي النجم البرازيلي فينيسيوس في المركز الثاني بقيمة 185.5 مليون يورو، في حين تبلغ قيمة هالاند 152.9 مليون يورو رغم أنه كلف مانشستر سيتي مبلغ 60 مليون يورو فقط وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده.

ويقول التقرير إن النموذج الإحصائي لتقدير صفقات انتقالات اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، جاء بناء على عينة شملت 1790 عملية انتقال بين يوليو/تموز عام 2012 ويناير/كانون الثاني عام 2020.

وجاءت قائمة اللاعبين الأكبر قيمة مالية وفقا للتقرير كالتالي: