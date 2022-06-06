رفض لاعبو منتخب كندا خوض مباراة ودية أمام بنما كان من المقرر إقامتها أمس الأحد، بسبب خلاف مع اتحاد الكرة المحلي حول التعويض المالي ومسائل أخرى، ويأتي ذلك قبل مشاركة تاريخية للمنتخب في كأس العالم 2022 في قطر.

ورفض اللاعبون المران الأيام الأخيرة بسبب هذا الخلاف، قائلين في رسالة إن الاتحاد "لم يحترم فريقنا وقضى على جهودنا لرفع المعايير ودفع اللعبة في كندا. لقد حان الوقت لاتخاذ موقف من أجل مستقبل كرة القدم في كندا".

وتحدد الرسالة عددا من القضايا، بما في ذلك المطالبة بالمزيد من الشفافية وقيادة أفضل وحصة تبلغ 40% من عائدات التأهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر، بينما يقترح الاتحاد منح 10% فقط من العائدات للاعبين.

ودعا اللاعبون إلى تحقيق المساواة في المكافآت مع منتخب السيدات، من حيث الدخل المرتبط بالمباريات، ونسبة الأرباح في نهائيات كأس العالم، إضافة إلى تطوير دوري محلي مخصص للسيدات.

A statement by Canada Soccer President, Nick Bontis on the cancellation of today's #CANMNT v Panama match. pic.twitter.com/Udfqrwrv2S — Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) June 6, 2022

ومن خلال هذه الرسالة تقدم اللاعبون باعتذار لمشجعي كندا وبنما "نأمل أن يتخذ اتحاد كندا لكرة القدم خطوات حاسمة للعمل مع فريقنا حتى نتمكن من العودة إلى الملعب لخوض مباراتنا في 9 يونيو" بدوري أمم الكونكاكاف أمام منتخب كوراساو.

وقال رئيس الاتحاد إنه "يشعر بخيبة أمل كبيرة" من قرار اللاعبين، وأشار إلى أن الاتحاد "عمل بحسن نية مع اللاعبين لإيجاد حل عادل للجميع".

وهذه هي المباراة الودية الثانية التي تلغى من برنامج منتخب كندا، بعد إلغاء مباراة ضد منتخب إيران في أعقاب احتجاج بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو.

واعتبر ترودو إقامة المباراة بأنها "فكرة سيئة" لأسر الركاب الذين لقوا حتفهم عندما أسقطت القوات الإيرانية طائرة للخطوط الأوكرانية في 8 يناير/كانون الثاني 2020، وكان على متنها العشرات من الكنديين والمقيمين في كندا.

ويستعد منتخب كندا للمشاركة في كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي، بعد 36 عاما من مشاركتهم الأولى في الحدث. وستلعب كندا في المجموعة السادسة إلى جانب بلجيكا والمغرب وكرواتيا.