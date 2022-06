رفض لاعبو منتخب كندا خوض مباراة ودية أمام بنما كان من المقرر إقامتها أمس الأحد، بسبب خلاف مع اتحاد الكرة المحلي حول التعويض المالي ومسائل أخرى، ويأتي ذلك قبل مشاركة تاريخية للمنتخب في كأس العالم 2022 في قطر.

ورفض اللاعبون المران الأيام الأخيرة بسبب هذا الخلاف، قائلين في رسالة إن الاتحاد "لم يحترم فريقنا وقضى على جهودنا لرفع المعايير ودفع اللعبة في كندا. لقد حان الوقت لاتخاذ موقف من أجل مستقبل كرة القدم في كندا".

وتحدد الرسالة عددا من القضايا، بما في ذلك المطالبة بالمزيد من الشفافية وقيادة أفضل وحصة تبلغ 40% من عائدات التأهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر، بينما يقترح الاتحاد منح 10% فقط من العائدات للاعبين.

ودعا اللاعبون إلى تحقيق المساواة في المكافآت مع منتخب السيدات، من حيث الدخل المرتبط بالمباريات، ونسبة الأرباح في نهائيات كأس العالم، إضافة إلى تطوير دوري محلي مخصص للسيدات.

A statement by Canada Soccer President, Nick Bontis on the cancellation of today's #CANMNT v Panama match. pic.twitter.com/Udfqrwrv2S

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) June 6, 2022