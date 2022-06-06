بالفيديو- بأول مباراة للمدرب الجديد.. البديل مصطفى محمد يقتنص فوزا صعبا لمصر أمام غينيا

استهلت مصر مشوارها مع المدرب الجديد إيهاب جلال بالفوز 1-صفر على ضيفتها غينيا، في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023 في ساحل العاج الأحد.

وأحرز البديل مصطفى محمد هدف الفوز بتسديدة غيرت اتجاهها قبل 3 دقائق من النهاية.

وكانت ملاوي انتصرت 2-1 على إثيوبيا في بداية مباريات المجموعة الرابعة الأحد أيضا.

وتلعب مصر ضد إثيوبيا وغينيا ضد ملاوي يوم الخميس المقبل.

📹 ملخص المباراة: 🇪🇹 1-2 🇲🇼 مالاوي تبدأ رحلة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار بثنائية لجابادينهو مهانجو في شباك إثيوبيا في أولى مباريات المجموعة الرابعة من #TotalEnergiesAFCONQ2023 ⚡@FaMalawi | @footballethiop pic.twitter.com/VuHPA2ELqm — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 5, 2022

وقدمت مصر أداء متواضعا في أول مباراة منذ الفشل في بلوغ نهائيات كأس العالم بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح.

وجاءت أخطر فرصة لصاحبة الأرض في الشوط الأول بضربة رأس من محمود حمدي الونش في الدقيقة 28، لكن الحارس إبراهيما كوني أبعد الخطر.

وسدد القائد محمد صلاح -الذي تم تكريمه بواسطة الاتحاد المصري قبل المباراة- ركلة حرة في بداية الشوط الثاني، لتسقط الكرة من يد الحارس وترتد إلى حمدي فتحي، لكن دفاع غينيا أبعدها إلى ركنية.

⚽️🇪🇬 الحائط البشري لم يمنع محمد صلاح من كرة خطيرة تصدى لها ببراعة الحارس كوني#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا | #مصر_غينيا #AFCON2023Q pic.twitter.com/LqoYJgruL3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 5, 2022

وكادت غينيا أن تباغت مصر في بداية الشوط الثاني، غير أن تسديدة تيرنو باري مرت بجوار مرمى محمد أبو جبل.

وتصدى كوني لتسديدة قوية من عمر جابر مع محاولة مصر تهديد مرمى غينيا.

وأشرك جلال -الذي تولى المسؤولية عقب رحيل البرتغالي كارلوس كيروش- العديد من البدلاء، لكن من دون أي تغيير.

وانتزعت مصر التقدم عندما وصلت الكرة إلى مصطفى داخل منطقة الجزاء، ليسددها وتصطدم بدفاع غينيا إلى الزاوية البعيدة من مرمى كوني.