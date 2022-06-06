كرة قدم

بالفيديو- بأول مباراة للمدرب الجديد.. البديل مصطفى محمد يقتنص فوزا صعبا لمصر أمام غينيا

منتخب مصر كومبو محمد صلاح مصر وغينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 المصدر: الصحافة المصرية
محمد صلاح مع نابي كيتا (يمين) ومنتخب مصر يشن هجمة على غينيا (الصحافة المصرية)
5/6/2022-|آخر تحديث: 6/6/202201:08 AM (مكة المكرمة)

استهلت مصر مشوارها مع المدرب الجديد إيهاب جلال بالفوز 1-صفر على ضيفتها غينيا، في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023 في ساحل العاج الأحد.

وأحرز البديل مصطفى محمد هدف الفوز بتسديدة غيرت اتجاهها قبل 3 دقائق من النهاية.

وكانت ملاوي انتصرت 2-1 على إثيوبيا في بداية مباريات المجموعة الرابعة الأحد أيضا.

وتلعب مصر ضد إثيوبيا وغينيا ضد ملاوي يوم الخميس المقبل.

وقدمت مصر أداء متواضعا في أول مباراة منذ الفشل في بلوغ نهائيات كأس العالم بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح.

وجاءت أخطر فرصة لصاحبة الأرض في الشوط الأول بضربة رأس من محمود حمدي الونش في الدقيقة 28، لكن الحارس إبراهيما كوني أبعد الخطر.

وسدد القائد محمد صلاح -الذي تم تكريمه بواسطة الاتحاد المصري قبل المباراة- ركلة حرة في بداية الشوط الثاني، لتسقط الكرة من يد الحارس وترتد إلى حمدي فتحي، لكن دفاع غينيا أبعدها إلى ركنية.

وكادت غينيا أن تباغت مصر في بداية الشوط الثاني، غير أن تسديدة تيرنو باري مرت بجوار مرمى محمد أبو جبل.

وتصدى كوني لتسديدة قوية من عمر جابر مع محاولة مصر تهديد مرمى غينيا.

وأشرك جلال -الذي تولى المسؤولية عقب رحيل البرتغالي كارلوس كيروش- العديد من البدلاء، لكن من دون أي تغيير.

وانتزعت مصر التقدم عندما وصلت الكرة إلى مصطفى داخل منطقة الجزاء، ليسددها وتصطدم بدفاع غينيا إلى الزاوية البعيدة من مرمى كوني.

المصدر : رويترز