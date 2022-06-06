صلاح أصر على اللعب مع مصر رغم مخاوف ليفربول

قال مدرب منتخب مصر إيهاب جلال إن القائد محمد صلاح قاوم إصابة عضلية لخوض المباراة أمام غينيا بداية تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، ورفض طلب ناديه ليفربول بعدم اللعب.

واحتاجت مصر إلى هدف في الدقيقة 87 بتسديدة مصطفى محمد التي غيرت اتجاهها لتفوز بالقاهرة في مستهل جولات المجموعة الرابعة.

وخاض صلاح المباراة بأكملها ونال تكريما من الاتحاد المصري في الملعب قبل بداية اللقاء، لكنه لم يظهر بمستواه المعهود.

وأوضح جلال أن صلاح عانى من "شد عضلي" لكنه تحامل على نفسه. وأضاف في تصريحات تلفزيونية "ليفربول لم يرغب في مشاركة صلاح لكنه تحامل على نفسه للعب وتدرب بحرص الأيام الماضية".

وأشار إلى أن هداف الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات سيخضع لفحوص لتحديد فرص مشاركته باللقاء القادم أمام إثيوبيا في ملاوي الخميس.

وأكمل صلاح موسما شاقا مع ليفربول بالفوز بكأسيْ رابطة الأندية والاتحاد الإنجليزيين، بينما خسر لقب الدوري الممتاز اليوم الأخير، ونهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وعلى المستوى الدولي، تعرض صلاح ورفاقه بمنتخب مصر لضربتين موجعتين هذا العام بخسارة نهائي كأس الأمم 2021 أمام السنغال، وبالغياب عن نهائيات كأس العالم "مونديال قطر 2022".