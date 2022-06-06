كرة قدم

صلاح أصر على اللعب مع مصر رغم مخاوف ليفربول

Egypt v Senegal - FIFA World Cup Qatar 2022 Qualifier CAIRO, EGYPT - MARCH 25: Mohamed Salah of Egypt in action during the FIFA World Cup Qatar 2022 qualification match between Egypt and Senegal at Cairo International Stadium on March 25, 2022 in Cairo, Egypt. (Photo by Mohamed Hossam/Getty Images)
صلاح يجري فحوصا لتحديد فرص مشاركته باللقاء القادم للمنتخب المصري أمام إثيوبيا (غيتي)
6/6/2022

قال مدرب منتخب مصر إيهاب جلال إن القائد محمد صلاح قاوم إصابة عضلية لخوض المباراة أمام غينيا بداية تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، ورفض طلب ناديه ليفربول بعدم اللعب.

واحتاجت مصر إلى هدف في الدقيقة 87 بتسديدة مصطفى محمد التي غيرت اتجاهها لتفوز بالقاهرة في مستهل جولات المجموعة الرابعة.

وخاض صلاح المباراة بأكملها ونال تكريما من الاتحاد المصري في الملعب قبل بداية اللقاء، لكنه لم يظهر بمستواه المعهود.

وأوضح جلال أن صلاح عانى من "شد عضلي" لكنه تحامل على نفسه. وأضاف في تصريحات تلفزيونية "ليفربول لم يرغب في مشاركة صلاح لكنه تحامل على نفسه للعب وتدرب بحرص الأيام الماضية".

وأشار إلى أن هداف الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات سيخضع لفحوص لتحديد فرص مشاركته باللقاء القادم أمام إثيوبيا في ملاوي الخميس.

وأكمل صلاح موسما شاقا مع ليفربول بالفوز بكأسيْ رابطة الأندية والاتحاد الإنجليزيين، بينما خسر لقب الدوري الممتاز اليوم الأخير، ونهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وعلى المستوى الدولي، تعرض صلاح ورفاقه بمنتخب مصر لضربتين موجعتين هذا العام بخسارة نهائي كأس الأمم 2021 أمام السنغال، وبالغياب عن نهائيات كأس العالم "مونديال قطر 2022".

المصدر : وكالات