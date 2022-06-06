ليفربول رفض الأول.. بايرن ميونخ يعد عرضا جديدا لضم ساديو ماني

يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، لتقديم عرض جديد لضم السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد رفض العرض الأول، وفقا لقناة "سبورت 1" اليوم الاثنين.

وذكرت قناة "سبورت 1" (Sport 1) أن بايرن ميونخ مستعد لدفع مبلغ 40 مليون يورو (43 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، مع وجود 5 ملايين يورو إضافية.

كانت صحيفة "تايمز" البريطانية قد ذكرت أمس الأحد، أن ليفربول رفض عرضا قيمته 25 مليون جنيه إسترليني (31 مليون دولار) من بطل الدوري الألماني 10 مرات متتالية لضم ماني.

وقيل إن ليفربول يقدر ماني بأكثر من 40 مليون جنيه إسترليني، كما أنه موجود في ليفربول منذ عام 2016 ولديه عام آخر في عقده مع الفريق.

وارتبط ماني منذ عدة أسابيع بالانضمام إلى بايرن ميونخ، في الوقت الذي تحوم الشكوك فيه حول مستقبل مهاجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي والجناح سيرجي غنابري.

وظهر ماني الأسبوع الماضي ليلمح إلى رغبته في الرحيل من ليفربول، لكنه أكد بعد فوز منتخب بلاده السنغال على بنين 3-1 في تصفيات كأس أمم أفريقيا، أنه ما زال لديه عقد مع ليفربول، مؤكدا احترامه لناديه وانتظاره للمستقبل.