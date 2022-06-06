ريال مدريد ونادال وقصة عشقهما للرقم 14

في 28 من الشهر الماضي توج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا عقب فوزه في المباراة النهائية على ليفربول بهدف نظيف بحضور بطل التنس الإسباني رافائيل نادال.

وحقق "الملكي" لقبه الـ14 في البطولة القارية الأم، معززا رقمه القياسي وبفارق كبير عن ميلان الذي يملك 7 ألقاب قارية.

وكان نادال عاشق ريال مدريد حاضرا وشهد تتويج فريقه المفضل.

وأمس الأحد، تكرر الرقم 14 مع نادال بفوزه ببطولة فرنسا المفتوحة (رولاند غاروس) إحدى البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) للمرة الـ14 في مسيرته، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على النرويجي كاسبر رود بـ3 مجموعات متتالية، في باريس.

وكحال "الميرينغي"، يمتلك نادال الرقم القياسي بعدد الألقاب في البطولات الأربع الكبرى بـ22 لقبا، ويتقدم بلقبين على أقرب منافسيه الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والسويسري روجيه فيدرر، في بطولات الغراند سلام، حيث توج كل من ديوكوفيتش وفيدرر بـ20 لقبا.