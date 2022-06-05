هل يستبدل ليفربول ديمبيلي بماني؟

أمام فريق ليفربول مهمة صعبة لاستبدال النجم السنغالي ساديو ماني الراغب في المغادرة عن "أنفيلد" هذا الصيف.

ولكن يبدو أن "الريدز" وجد الرجل الذي يرونه جاهزا لشغل هذا المركز، وهو نجم برشلونة عثمان ديمبيلي؛ فاللاعب يحظى بإعجاب يورغن كلوب مدرب "الليفر" منذ فترة طويلة، ويمكن أن ينتقل من "كتالونيا" إلى "ميرسيسايد" في الأسابيع المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "أنفيلد سنترال" (Anfield Central)، ليفربول مستعد لدفع نحو 200 ألف جنيه إسترليني (250 ألف دولار) أسبوعيا للدولي الفرنسي، مما يجعله أحد أفضل اللاعبين دخلا في النادي.

واشترى برشلونة الجناح الفرنسي من بوروسيا دورتموند عام 2017 مقابل 135 مليون جنيه إسترليني (169 مليون دولار)، ولكن مع انتهاء عقد ديمبيلي هذا الصيف، يمكن اللاعب الفرنسي أن ينضم لأي فريق يرغب في خدماته عن طريق صفقة انتقال حر.

إنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها كلوب إحضار ديمبيلي إلى أنفيلد؛ ففي عام 2016، قبل انتقال اللاعب إلى دورتموند من نادي رين، ورد أن ليفربول كان مهتمًا بالفرنسي.

والآن ديمبيلي بات لاعبا حرا، وفي ظل حاجة ليفربول إلى مهاجم جديد، يمكن لرجل دورتموند السابق الانتقال أخيرا إلى شمالي غرب إنجلترا.

ليفربول ليس الفريق الإنجليزي الوحيد المهتم بالتعاقد مع لاعب برشلونة هذا الصيف؛ إذ يتطلع الألماني توماس توخيل -مدرب تشلسي الحالي ومدرب ديمبيلي السابق في دورتموند- إلى لم شمله مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما. كما أن احتمال بقاء ديمبيلي في برشلونة ما زال قائما مع استمرار مفاوضات تجديد العقد.

ومدى ملائمة ديمبيلي لفريق مثل ليفربول مسألة أخرى مثيرة للاهتمام في قصة الانتقال هذه؛ ففي حين أن لدى اللاعب الفرنسي بالتأكيد موهبة للعب مع الريدز، فإن سجل إصاباته مقلق بشكل خاص، بعد أن غاب عن أكثر من 100 مباراة لبرشلونة منذ انضمامه، ونظام كلوب المتطلب في ليفربول قد يترك ديمبيلي مكشوفا.

وفي الوقت الحالي، تشير التقارير إلى أنه من المرجح أن ينتقل ديمبيلي إلى تشلسي هذا الصيف بدلاً من ليفربول.

وأي فريق ينوي ضم الفرنسي قد يدخل في مخاطرة، بالنظر إلى مقدار الوقت الذي من المحتمل أن يقضيه اللاعب في العيادة للعلاج من الإصابات، ومطالب ديمبيلي المادية الضخمة.