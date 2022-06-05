خماسية ميسي تقود الأرجنتين لفوز ودي كبير على إستونيا

سجّل ليونيل ميسي 5 أهداف ليقود المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم إلى الفوز على نظيره منتخب إستونيا 5-صفر، في المباراة الودية التي جمعتهما الأحد بملعب إلسادار في إسبانيا.

وسجّل ميسي أهدافه الخمسة في الدقيقة الثامنة، من ركلة جزاء، والأخيرة من الشوط الأول، والدقائق 47، و71، و76.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره البرازيلي وديا يوم السبت المقبل.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني للمشاركة في بطولة كأس العالم بقطر، حيث يوجد في المجموعة الثالثة مع منتخبات السعودية وبولندا والمكسيك.

ويستعد منتخب إستونيا -الذي فشل في التأهل إلى كأس العالم- لمواجهة منتخب مالطا يوم الخميس المقبل في دوري أمم أوروبا.