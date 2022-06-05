بالفيديو- للمرة الأولى منذ 64 عاما.. ويلز تهزم أوكرانيا وتتأهل لكأس العالم في قطر

تأهلت ويلز إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، وذلك للمرة الأولى منذ 64 عاما بعد فوزها 1-صفر على أوكرانيا في ملحق التصفيات الأوروبية اليوم الأحد.

وحول أندريه يارمولنكو تسديدة غاريث بيل -من ركلة حرة مباشرة- بالخطأ في مرمى منتخب بلاده أوكرانيا في الدقيقة 34.

وكانت آخر مشاركة لويلز في كأس العالم عام 1958 في السويد عندما خسرت 1-صفر أمام البرازيل في الدور ربع النهائي.

وحجز منتخب ويلز آخر المقاعد الأوروبية الـ13 في كأس العالم، الذي يجرى في قطر خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.

وانضم منتخب ويلز إلى منتخبات هولندا وإنجلترا وبولندا وفرنسا والدانمارك وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا وكرواتيا وصربيا وسويسرا والبرتغال، التي ستمثل القارة العجوز في مونديال قطر.

ويلعب منتخب ويلز في المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات في كأس العالم، برفقة منتخبات إنجلترا وإيران والولايات المتحدة الأميركية.

ويبدأ منتخب ويلز مشواره في المجموعة بملاقاة أميركا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على ملعب أحمد بن علي، قبل أن يواجه منتخبي إيران وإنجلترا يومي 25 و29 من الشهر ذاته على الترتيب بالملعب نفسه.

وقال غاريث بيل قائد ويلز، بعد التأهل لمونديال قطر "إنها أعظم نتيجة في تاريخ كرة القدم لويلز. نشعر بنشوة وسعادة. هذا ما تصنعه الأحلام وما عملنا من أجله منذ أن بدأنا. إنها لكل الجماهير المذهلة، لا يمكنني وصف شعوري".

🏆 "الـحلــم أصـبــح حـقيـقـــة" 🏆 منتخب ويلز 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 بعد غياب 64 عاماً يتأهل إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ 🎥 شاهد المشاعر المختلطة للاعبي ويلز وأوكرانيا عقب نهاية المباراة#تصفيات_كأس_العالم_2022 | #قطر2022 | #ويلز_اوكرانيا #Qatar2022 | #WCQ2022 pic.twitter.com/MyejFkDyJh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 5, 2022

وشارك منتخب ويلز في الملحق الأوروبي للتصفيات عقب حلوله في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، التي ضمت منتخبات بلجيكا والتشيك وإستونيا وبيلاروسيا.