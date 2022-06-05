شاهد- على طريقة "العقرب".. فيفا يرشح هدفا بمباراة العراق وأستراليا لجائزة بوشكاش

شهدت مباراة منتخب العراق الأولمبي ونظيره الأسترالي في بطولة آسيا تحت 23 عاما هدفا رشحه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لجائزة "بوشكاش" التي يمنحها لأجمل هدف في الموسم.

وانتهت المباراة -التي جرت أمس السبت- بالتعادل 1-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة القارية المقامة في أوزبكستان.

وبينما كان الشوط الأول من المباراة يلفظ أنفاسه وصلت كرة عرضية إلى الأسترالي من أصول سودانية ألو كول والذي سددها على طريقة "العقرب"، وبذلك سجل اللاعب المحترف في نادي ساندهاوزن الألماني، أحد أجمل أهداف الموسم.

وبعد 11 دقيقة من بداية الشوط الثاني سجل حسن عبد الكريم هدف التعادل لمنتخب أسود الرافدين، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

وشبه رواد مواقع التواصل هدف كول بهدف الفرنسي أوليفيه جيرو عندما كان لاعبا في أرسنال، حيث سجل بمرمى كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2016-2017.