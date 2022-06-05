غير النجم الغاني توماس بارتي، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اسمه إلى يعقوب، وذلك بعد عدة أسابيع من اعتناقه الدين الإسلامي، قبل زواجه من فتاة مغربية.

وقال بارتي (28 عاما) في مقطع فيديو -يبدو أنه سجل مؤخرا في غانا على هامش مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات أمم أفريقيا- بث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تحول للإسلام بسبب "الزواج من امرأة مسلمة، ولا حرج في ذلك"، وأضاف "اسمي في الإسلام سيكون يعقوب".

وذكرت تقارير محلية غانية أن بارتي مرتبط بفتاة مغربية اسمها سارة بيلا.

وأكد المأذون الشرعي الذي عقد قران بارتي والفتاة المغربية خبر زواجهما على الشريعة الإسلامية، بمكتبه في العاصمة لندن، وذلك من خلال منشور عبر حساب المأذون الرسمي على فيسبوك قبل نحو أسبوعين.

وكان بارتي قد اعتنق الإسلام، في مارس/آذار الماضي عندما نشر حساب "مسلم أتلتس"، المتخصص بأخبار الرياضيين على إنستغرام، صورة للمأذون الشرعي الذي عقد القران رفقة النجم الدولي الغاني، وعلق عليها "توماس بارتي يعتنق الإسلام اليوم.. باركك الله يا أخي".

وبدا بارتي في الصورة وهو ممسك بالمصحف ومبتسم، ولم يعلق بارتي حتى الآن على الخبر على صفحاته بمواقع التواصل، لكن مقطع الفيديو نشرته صفحات أخرى أمس السبت وأكد فيه إسلامه وارتباطه من فتاة مسلمة.

يذكر أن الغاني الدولي الذي يبلغ من العمر 28 عاما انتقل إلى أرسنال قادما من أتلتيكو مدريد في صيف 2020، بعقد مدته 5 مواسم، في صفقة وصلت قيمتها إلى 50 مليون يورو.

وبارتي هو ثاني نجم كروي يشهر إسلامه مؤخرا، بعد نجم كرة القدم الهولندي كلارنس سيدورف.