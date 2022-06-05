الكامب نو قاعة أفراح.. برشلونة يواجه أزمته المالية بتأجير ملعبه

أعلن نادي برشلونة أنه يمكن للمقبلين على الزواج استئجار ملعب "الكامب نو" ليوم زفافهم، مع توفير باقات مختلفة.

وتابع النادي أن أرخص خيار والذي سيكون في "فوانديشين لاونج" (Foundation Lounge)، يكلف 1600 يورو وسيكون الأنسب لحفل زفاف صغير يحضره 25 إلى 50 شخصا.

لكن الأغلى هي "قاعة المدرجات"، والتي تأتي مع عدة مخارج لإطلالة على أرض الملعب وتسع لما بين 300 وألف شخص، وهذه المساحة متاحة مقابل 13 ألفا و500 يورو.

أما البديل الآخر الجذاب هو شرفة كامب نو، التي تتراوح تكلفتها بين 6 و7 آلاف يورو اعتمادا على الحضور، كما يسمح للضيوف بالاقتراب وزيارة أحد أجمل الملاعب العالمية.

🚨FC Barcelona are now allowing weddings to be held at the Camp Nou for prices ranging from €1600 – €13,500. They will also allow fans to play a 60-minute match at the stadium between June 6 and June 11 for a fee of €300 per person in order to pay off their debts.#FCB! pic.twitter.com/HJxFTJoJCA — CloudNine Sports (@cloudninesports) June 3, 2022

ويستخدم العملاء المساحة المختارة لمدة 6 ساعات إضافة إلى تأمين المسؤولين على الملعب والمساعدة من قِبل مضيفة والتنظيف قبل ذلك وبعده.

وفي 2015، تزوج رجل وسيدة قرب أرضية الملعب بعد خطوبتهما في أثناء قيامهما بجولة في "الكامب نو" عام 2013.

ويعاني البرسا من أزمة مالية خانقة، حيث أبلغ مؤخرا أنه يتعين عليه تحقيق دخل يزيد على 500 مليون يورو قبل 30 مايو/أيار الماضي من أجل موازنة الميزانية.

وإضافة إلى حفلات الزفاف، يقدم البلوغرانا أيضا للجماهير فرصة اللعب على أرض الملعب.

فبين السادس و11 يونيو/حزيران الجاري، يمكن لكل شخص دفع 300 يورو للعب في "الكامب نو" لمدة ساعة كاملة، كم يسمح للأصدقاء والعائلة أيضا المشاهدة مقابل 30 يورو.

وتتضمن التجربة 40 دقيقة على الأقل من وقت اللعب واستخدام غرف تغيير الملابس والاستحمام وكذلك الخروج من النفق.

💭 Have you ever dreamed of playing at Camp Nou? 🤯 Now you can! — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 31, 2022

وفي بيان على الموقع الإلكتروني ونشر على صفحات التواصل الاجتماعي، روج النادي الكتالوني لهذه الخطوة بالشكل التالي "هل حلمت يوما باللعب في الكامب نو؟.. هذا الصيف، حقق حلمك وسجل لتكون جزءا من المباريات التي ينظمها نادي برشلونة على أرض الملعب".