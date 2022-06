الكامب نو قاعة أفراح.. برشلونة يواجه أزمته المالية بتأجير ملعبه

أعلن نادي برشلونة أنه يمكن للمقبلين على الزواج استئجار ملعب "الكامب نو" ليوم زفافهم، مع توفير باقات مختلفة.

وتابع النادي أن أرخص خيار والذي سيكون في "فوانديشين لاونج" (Foundation Lounge)، يكلف 1600 يورو وسيكون الأنسب لحفل زفاف صغير يحضره 25 إلى 50 شخصا.

لكن الأغلى هي "قاعة المدرجات"، والتي تأتي مع عدة مخارج لإطلالة على أرض الملعب وتسع لما بين 300 وألف شخص، وهذه المساحة متاحة مقابل 13 ألفا و500 يورو.

أما البديل الآخر الجذاب هو شرفة كامب نو، التي تتراوح تكلفتها بين 6 و7 آلاف يورو اعتمادا على الحضور، كما يسمح للضيوف بالاقتراب وزيارة أحد أجمل الملاعب العالمية.

