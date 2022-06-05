أحد أبطال منتخب العراق الفائز بكأس آسيا.. وفاة اللاعب حيدر عبد الرزاق إثر الاعتداء عليه

توفي اللاعب السابق للمنتخب العراقي حيدر عبد الرزاق متأثرا بإصابة بليغة جراء تعرضه لاعتداء قبل أيام على أيدي "مجهولين" في العاصمة بغداد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وأوضحت مصادر لوكالة الأنباء الرسمية أن "5 أشخاص -بينهم مسلحون بأنابيب معدنية- هاجموا اللاعب في منطقة القادسية (وسط بغداد)"، مشيرة إلى أنه لم يعرف سبب الاعتداء حتى الآن، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وعقب الهجوم، نُقل حيدر إلى أحد مستشفيات العاصمة، حيث تلقى العلاج والإسعافات اللازمة"، لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وحفلت حسابات العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي بصور اللاعب تعبيرا عن الحزن لفقده.

ويعد عبد الرزاق (40 عاما) من المدافعين المميزين، وسبق له أن شارك في فوز منتخب شباب العراق ببطولة شباب آسيا عام 2000، كما شارك في نهائيات بطولة كأس العالم للشباب في الأرجنتين عام 2000، كذلك كان من المساهمين في فوز المنتخب العراقي ببطولة أمم آسيا عام 2007.

وشارك اللاعب في بطولات محلية وعربية وقارية عدة ضمن المنتخبات الوطنية، ونادي الطلبة، إلى جانب احترافه في العديد من الأندية العربية والخليجية.

بحضور نجوم الوسط الرياضي والاعلامي ، تشييع الكابتن #حيدر_عبد_الرزاق داخل مستشفى الجملة العصبية . pic.twitter.com/1BBuR0VHw7 — J.S.Hadi (@jafaralaaraji82) June 5, 2022

وشيّع عدد من الرياضيين والإعلاميين جثمان حيدر عبد الرزاق من مستشفى الجملة العصبية ببغداد حيث توفي.

وعم الحزن وسائل التواصل الاجتماعي في العراق، وعبر النشطاء في هذه الوسائل عن الغضب لتعرض حيدر عبد الرزاق لما وُصف بأنه "اعتداء غادر".

وعمل حيدر عبد الرزاق بعد اعتزاله في المجال الإداري، وأشرف على فريق الطلبة عدة مواسم.

قبل ساعات وفاة مدافع المنتخب العراقي السابق حيدر عبد الرزاق ضمن الفريق العراقي الحاصل على كأس آسيا 2007. المجني علي تعرض لاعتداء قبل ايام من قبل اشخاص مجهولين دخل على اثر هذا الاعتداء الى مستشفى الجملة العصبية في بغداد وقد زاره الكابتن عدنان درجال وكان في تحسن. pic.twitter.com/rLeZE419XZ — Dr. Haider Salman (@sahaider75) June 5, 2022

سقط غصن آخر من شجرة الرياضة العراقية لاعب منتخبنا الوطني السابق حيدر عبد الرزاق في ذمة الله انا لله و انا اليه راجعون pic.twitter.com/bX28WdxvBq — امير رسول العسكري المليسي (@Ameer28563292) June 5, 2022

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مدافع منتخبنا في امم اسيا 2007 الكابتن "حيدر عبد الرزاق" في ذمة الله#الفاتحة pic.twitter.com/bme3CuBVyN — الإعلامي روان الناهي (@Rawanalnahi) June 4, 2022

وفاة لاعب منتخبنا الوطني السابق حيدر عبد الرزاق متأثرا بجراحه بعد ضربه علة يد عصابات الغدر

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/TDImmQq0yo — 14 🏆🏆 (@halaMad83) June 5, 2022