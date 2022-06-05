كرة قدم|عراق

أحد أبطال منتخب العراق الفائز بكأس آسيا.. وفاة اللاعب حيدر عبد الرزاق إثر الاعتداء عليه

Iraq's Haidar Abdul-Razzaq unfolds the Iraqi flag after climbing on top of a goalpost after his team defeated South Korea in their semi-final match at the Bukit Jalil stadium in Kuala Lumpur, 25 July 2007. Iraq stunned South Korea 4-3 on penalties to make the Asian Cup final for the first time after a match of excruciating tension. AFP PHOTO/KARIM JAAFAR (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)
عبد الرزاق كان من المساهمين في فوز المنتخب العراقي ببطولة أمم آسيا عام 2007 (مواقع التواصل)
5/6/2022-|آخر تحديث: 5/6/202203:12 PM (مكة المكرمة)

توفي اللاعب السابق للمنتخب العراقي حيدر عبد الرزاق متأثرا بإصابة بليغة جراء تعرضه لاعتداء قبل أيام على أيدي "مجهولين" في العاصمة بغداد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وأوضحت مصادر لوكالة الأنباء الرسمية أن "5 أشخاص -بينهم مسلحون بأنابيب معدنية- هاجموا اللاعب في منطقة القادسية (وسط بغداد)"، مشيرة إلى أنه لم يعرف سبب الاعتداء حتى الآن، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وعقب الهجوم، نُقل حيدر إلى أحد مستشفيات العاصمة، حيث تلقى العلاج والإسعافات اللازمة"، لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وحفلت حسابات العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي بصور اللاعب تعبيرا عن الحزن لفقده.

ويعد عبد الرزاق (40 عاما) من المدافعين المميزين، وسبق له أن شارك في فوز منتخب شباب العراق ببطولة شباب آسيا عام 2000، كما شارك في نهائيات بطولة كأس العالم للشباب في الأرجنتين عام 2000، كذلك كان من المساهمين في فوز المنتخب العراقي ببطولة أمم آسيا عام 2007.

وشارك اللاعب في بطولات محلية وعربية وقارية عدة ضمن المنتخبات الوطنية، ونادي الطلبة، إلى جانب احترافه في العديد من الأندية العربية والخليجية.

وشيّع عدد من الرياضيين والإعلاميين جثمان حيدر عبد الرزاق من مستشفى الجملة العصبية ببغداد حيث توفي.

وعم الحزن وسائل التواصل الاجتماعي في العراق، وعبر النشطاء في هذه الوسائل عن الغضب لتعرض حيدر عبد الرزاق لما وُصف بأنه "اعتداء غادر".

وعمل حيدر عبد الرزاق بعد اعتزاله في المجال الإداري، وأشرف على فريق الطلبة عدة مواسم.

 

 

 

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي