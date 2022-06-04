%70 من السنغاليين يطلبون رحيل ماني عن ليفربول واللاعب يرد: سأفعل ما يريدونه

قال اللاعب السنغالي ساديو ماني إنه سيستمع إلى آراء مواطنيه عندما يتخذ قراره الخاص بمستقبله مع نادي ليفربول الإنجليزي، في ظل تكهنات باحتمال رحيله عن أنفيلد قبل عام من نهاية عقده الحالي.

وفي وقت سابق، قال ماني -الذي رشحته بعض التقارير للانضمام إلى بايرن ميونخ بطل ألمانيا- إنه سيعلن قراره الخاص بمستقبله بعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي خسرها فريقه 1-صفر أمام ريال مدريد بطل إسبانيا مطلع الأسبوع الماضي في باريس.

وفي حديثه قبل مباراة السنغال في تصفيات كأس أمم أفريقيا مع بنين اليوم السبت، قال ماني للصحفيين إنه قرأ استطلاعا للرأي على الإنترنت يظهر أن أغلبية مواطنيه يؤيدون انتقاله في الصيف الحالي.

وأضاف اللاعب -البالغ من العمر 30 عاما- "مثل الجميع أنا موجود على وسائل التواصل الاجتماعي وأتابع التعليقات. أليس ما بين 60 و70%من السنغاليين يريدون مني الرحيل عن ليفربول؟ سأفعل ما يريدونه. سنرى قريبا. لا تتعجلوا الأشياء؛ لأننا سنرى هذا معا. سنعرف ذلك مستقبلا".

وكان ماني انضم إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون عام 2016، وأصبح دعامة أساسية في تشكيلة فريق المدرب يورغن كلوب الذي فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019 وبلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم التالي.

كما ساعد ليفربول أيضا في الفوز بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي عندما أحرز 23 هدفا في جميع المنافسات.

وفي مايو/أيار الماضي، رفض كلوب الحديث عن مستقبل ماني، قائلا إنه سيحقق النجاح أينما لعب.