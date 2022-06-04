هذا ما كنا بحاجة إليه.. مدرب بلجيكا يبرر الخسارة القاسية أمام هولندا

بعد الخسارة الساحقة 4-1 أمام الجارة هولندا في دوري الأمم الأوروبية، أمس الجمعة، أكد روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا أن "الفريق كان بحاجة للهزيمة" في الوقت الذي يتطلع فيه لخوص نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وكانت الخسارة أول هزيمة للمنتخب البلجيكي في ملعبه، منذ مباراة مارتينيز الأولى على رأس الجهاز الفني للمنتخب سبتمبر/أيلول 2016 في مواجهة إسبانيا، وأحدثت كذلك شعورا بالمرارة قبل أشهر فقط من انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر، حيث ترشح التوقعات الفريق البلجيكي ليكون أحد المنافسين بقوة على اللقب.

وعلى مدى 3 سنوات ظل المنتخب البلجيكي في صدارة قائمة التصنيف الدولية للمنتخبات، وتراجع قبل وقت قريب للمركز الثاني خلف البرازيل.

وفي مباراة أمس الجمعة، تفوق المنتخب الهولندي بشكل واضح، وقال مارتينيز بعد الهزيمة الثقيلة في بروكسل "هذا ما كنا بحاجة إليه للاستعداد لنهائيات كأس العالم. إنها نتيجة ثقيلة، لكن من المؤكد أنها ما كنا بحاجة إليه للعمل والمضي قدما".

وأضاف المدرب الإسباني "لن تبدأ نهائيات كأس العالم قبل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. لكن بالنسبة للمنتخب، فإن أمامنا فقط 17 يوما للاستعداد. الجوانب التي نحتاج إلى العمل فيها واضحة. بدأنا جيدا ونجحنا في خلق مساحات. بعد ذلك واجه اللاعبون صعوبات على المستوى البدني".

وخلال الأسبوعين المقبلين، ستخوض بلجيكا 3 مباريات أخرى في دوري الأمم الأوروبية إلى جانب مباراتين أخريين في سبتمبر/أيلول المقبل، قبل التوجه إلى نهائيات كأس العالم، حيث ستنافس في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كندا والمغرب وكرواتيا.

وقال مارتينيز "علينا استغلال دوري الأمم الأوروبية في الاستعداد لنهائيات كأس العالم"، وعبر عن أسفه على تعرض لاعبه روميلو لوكاكو للإصابة خلال التدريبات في الأسبوع الماضي، وظلت مشاركته غير مؤكدة حتى الليلة السابقة للمباراة، وقال المدرب عن ذلك "خروج لوكاكو كان بمنزلة ضربة للفريق، وبعدها أصبحت المباراة أكثر صعوبة علينا".

وأقر المدافع البلجيكي المخضرم بان فيرتونن بأن إصابة لوكاكو بعثرت خطط الفريق، وقال "الهزيمة أعادتنا إلى أرض الواقع، وبالتأكيد فإنه سيتعين علينا الاستمرار في العمل بكل جدية".