لأول مرة منذ 60 عاما.. المجر تفوز على إنجلترا أمام جمهور من الأطفال

هز دومينيك سوبوسلاي الشباك من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليمنح المجر فوزا مفاجئا 1-صفر على منتخب إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، اليوم السبت، وهو الانتصار الأول لها على منافستها في 60 عاما.

وكانت المجر الطرف الأفضل أمام فريق المدرب غاريث ساوثغيت الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم في قطر نهاية العام الجاري، وكان الفريق الضيف محظوظا بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل.

وأتى ضغط المجر ثماره عندما نفذ سوبوسلاي ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 66 بعد سقوط تسولت ناجي عقب تدخل من ريس جيمس مدافع تشلسي.

وحاولت إنجلترا إدراك التعادل لكنها لم تصنع فرصة خطيرة للتسجيل لتبدأ مشوارها في البطولة بشكل مخيب وقبل مواجهة ألمانيا في المباراة المقبلة يوم الثلاثاء في المجموعة الثالثة التي تضم إيطاليا أيضا.

وكانت المرة الأخيرة التي فازت فيها المجر على إنجلترا في عام 1962.

🇭🇺 Hungary beat England for the first time since 1962! 👏👏👏#NationsLeague pic.twitter.com/62Y3bS88X8

— UEFA Nations League (@EURO2024) June 4, 2022