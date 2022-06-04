لأول مرة منذ 60 عاما.. المجر تفوز على إنجلترا أمام جمهور من الأطفال

هز دومينيك سوبوسلاي الشباك من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليمنح المجر فوزا مفاجئا 1-صفر على منتخب إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، اليوم السبت، وهو الانتصار الأول لها على منافستها في 60 عاما.

وكانت المجر الطرف الأفضل أمام فريق المدرب غاريث ساوثغيت الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم في قطر نهاية العام الجاري، وكان الفريق الضيف محظوظا بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل.

وأتى ضغط المجر ثماره عندما نفذ سوبوسلاي ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 66 بعد سقوط تسولت ناجي عقب تدخل من ريس جيمس مدافع تشلسي.

وحاولت إنجلترا إدراك التعادل لكنها لم تصنع فرصة خطيرة للتسجيل لتبدأ مشوارها في البطولة بشكل مخيب وقبل مواجهة ألمانيا في المباراة المقبلة يوم الثلاثاء في المجموعة الثالثة التي تضم إيطاليا أيضا.

وكانت المرة الأخيرة التي فازت فيها المجر على إنجلترا في عام 1962.

🇭🇺 Hungary beat England for the first time since 1962! 👏👏👏#NationsLeague pic.twitter.com/62Y3bS88X8 — UEFA Nations League (@EURO2024) June 4, 2022

وقال كونور كودي مدافع إنجلترا بعد الهزيمة "أمامنا مباراة كبيرة يوم الثلاثاء. نحن بحاجة لمراجعة هذا الأداء والتعلم منه سريعا".

وأضاف "أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد. نحن بحاجة للاستفاقة، علينا النظر فيما قدمناه والمضي قدما لأن هذه مباريات كبيرة".

صيحات استهجان ضد لاعبي إنجلترا

وتعرض لاعبو منتخب إنجلترا لصيحات استهجان من مشجعي المجر -غالبيتهم العظمى من الأطفال- خلال الجثو على الركبة في لقطة لمكافحة العنصرية قبل المباراة التي جرت في بودابست.

ولعبت المجر على أرضها مع إنجلترا في مباراة من المفترض أن تقام خلف الأبواب المغلقة بعد عقوبة كل من الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الأوروبي (يويفا)، بسبب تكرار التصرف بشكل عنصري خلال آخر زيارة للمنتخب الإنجليزي إلى بودابست في سبتمبر/أيلول.

لكن الاتحاد المجري قال الشهر الماضي إنه سيسمح بحضور الأطفال المباراة في ملعب بوشكاش أرينا.

ووفقا للوائح الاتحاد الأوروبي، يسمح للأطفال حتى سن 14 عاما، من المدارس وأكاديميات كرة القدم، بالحضور إلى المباراة دون مقابل بشرط اصطحابهم من شخص بالغ.

وهذا يعني السماح بحضور حوالي 40 ألف شخص مباراة يوم السبت، أغلبهم من الأطفال، وبعد النشيد الوطني للبلدين، جثا لاعبو إنجلترا على ركبهم في تصرف تسبب في إطلاق صيحات الاستهجان من المدرجات.

وكان ساوثغيت مدرب إنجلترا قد قال إنه "مندهش" من السماح لعدد كبير من المشجعين بحضور المباراة.