قرر النجم الفرنسي كريم بنزيمة سحب استئنافه في الحكم الصادر بقضية الابتزاز التي تورط فيها مع زميله السابق في المنتخب ماتيو فالبوينا، وهو ما يعني قرب غلق القضية التي بدأت فصولها منذ نحو 6 سنوات.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن بنزيمة تنازل عن الاستئناف بالحكم السابق الذي صدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي يتضمن عقوبة السجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة بقيمة 75 ألف يورو بتهمة التواطؤ في محاولة ابتزاز.

وأشار مي هوغز فيجييه محامي بنزيمة إلى أن قرار سحب الاستئناف "يؤكد قرار الإدانة والتورط في الجُرم على ما يبدو" لكنه اعتبر أن الأمر يتعلق بـ "حقيقة قضائية. لكنها ليست الحقيقة" في إشارة إلى إصرار اللاعب على نفي تورطه في تشجيع فالبوينا على دفع أموال لمبتزين من أجل إبقاء شريط جنسي بعيدا عن عيون الجمهور.

وكان اللاعب البالغ 34 عاما هو الوحيد الذي لجأ للاستئناف من بين الخمسة المدانين بمحاولة الابتزاز أو التواطؤ، وكان من المقرر إعادة محاكمته في 30 يونيو/حزيران وأول يوليو/تموز أمام الغرفة التاسعة لمحكمة استئناف فرساي. وقال محاميه السابق أنطوان فاي إن لاعب ريال مدريد كان ينوي الظهور شخصيا أمام المحكمة للدفاع عن موقفه.

وجاء الإعلان عن التنازل بعد ساعات من خسارة المنتخب الفرنسي أمام الدانمارك 2-1 بالجولة الأولى من مباريات الدوري الأوروبي، في مباراة شهدت مشاركة بنزيمة وتسجيله هدفا رفع به رصيده إلى 50 هدفا في الموسم مع المنتخب ونادي ريال مدريد.

ويعتبر بنزيمة أبرز المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بعد تألقه بشكل لافت مع ريال ومشاركته في قيادة الفريق لتحقيق لقب الدوري الإسباني والتتويج بدوري أبطال أوروبا.