تصدر أفضل 25 فريقا مبتكرا في العالم.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد

رغم الموسم الصفري لفريق برشلونة لكرة القدم فإنه تفوق على غريمه ريال مدريد المتوج بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، وتصدر قائمة الفرق الرياضية الأكثر ابتكارًا.

وقال "مختبر الابتكار الرياضي" (Sport Innovation Lab) الذي أعد التصنيف الجديد، إنه يعمل على مدى السنوات الأربع الماضية، على جمع البيانات وتحليلها لمختلف مجالات الرياضة والتكنولوجيا والإعلام.

وأضاف أنه كشف عن ذروة تحليلاته غير المسبوقة من خلال تصنيف أفضل 25 فريقًا رياضيًّا مبتكرًا في العالم.

وتراعي البيانات التي جمعها مختبر الابتكار الرياضي واعتمد عليها في التصنيف، تنويع الإيرادات والتكيف التكنولوجي، والمرونة التنظيمية، وذلك كأدوات لتقييم كيفية إدارة الفرق لأعمالها من خلال الأساليب المبتكرة والرقمية.

وكان أحد العوامل الرئيسية لبرشلونة هو استثمارها في تجربة المعجبين مثل شراكتها مع الموقع الجماهيري (Socios.com)، بالإضافة إلى ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية متعددة اللغات وفرق الرياضات الإلكترونية وبرنامج عضوية الهواة القائم على البيانات ومركز الابتكار.

وضمت القائمة العديد من الفرق من الألعاب الرياضية الشعبية المختلفة في الولايات المتحدة، وأبرزها كرة السلة التي احتلت فرقها المركز الثاني، وتساوت من حيث العدد مع كرة القدم بواقع 10 فرق لكل لعبة.

وفيما يلي أفضل 25 ناديًا مبتكرًا حسب تصنيف مختبر الابتكار الرياضي: