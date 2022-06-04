تصدر أفضل 25 فريقا مبتكرا في العالم.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد
رغم الموسم الصفري لفريق برشلونة لكرة القدم فإنه تفوق على غريمه ريال مدريد المتوج بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، وتصدر قائمة الفرق الرياضية الأكثر ابتكارًا.
وقال "مختبر الابتكار الرياضي" (Sport Innovation Lab) الذي أعد التصنيف الجديد، إنه يعمل على مدى السنوات الأربع الماضية، على جمع البيانات وتحليلها لمختلف مجالات الرياضة والتكنولوجيا والإعلام.
وأضاف أنه كشف عن ذروة تحليلاته غير المسبوقة من خلال تصنيف أفضل 25 فريقًا رياضيًّا مبتكرًا في العالم.
وتراعي البيانات التي جمعها مختبر الابتكار الرياضي واعتمد عليها في التصنيف، تنويع الإيرادات والتكيف التكنولوجي، والمرونة التنظيمية، وذلك كأدوات لتقييم كيفية إدارة الفرق لأعمالها من خلال الأساليب المبتكرة والرقمية.
وكان أحد العوامل الرئيسية لبرشلونة هو استثمارها في تجربة المعجبين مثل شراكتها مع الموقع الجماهيري (Socios.com)، بالإضافة إلى ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية متعددة اللغات وفرق الرياضات الإلكترونية وبرنامج عضوية الهواة القائم على البيانات ومركز الابتكار.
وضمت القائمة العديد من الفرق من الألعاب الرياضية الشعبية المختلفة في الولايات المتحدة، وأبرزها كرة السلة التي احتلت فرقها المركز الثاني، وتساوت من حيث العدد مع كرة القدم بواقع 10 فرق لكل لعبة.
وفيما يلي أفضل 25 ناديًا مبتكرًا حسب تصنيف مختبر الابتكار الرياضي:
- برشلونة (الدوري الإسباني لكرة القدم).
- ريال مدريد (الدوري الإسباني لكرة القدم).
- أرسنال (الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم).
- مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم).
- فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة NBA).
- مانشستر يونايتد (الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم).
- أتلانتا بريفز (دوري كرة القاعدة "البيسبول" الأميركي MLB).
- ليفربول (الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم).
- دالاس مافريكس (الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة NBA).
- روما (الدوري الإيطالي لكرة القدم).
- مينيسوتا تمبر وولفز (الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة NBA).
- بوروسيا دورتموند (الدوري الألماني لكرة القدم).
- بوسطن ريد سوكس (دوري كرة القاعدة الأميركي MLB).
- بايرن ميونخ (الدوري الألماني لكرة القدم).
- واشنطن كابيتالز (دوري هوكي الجليد الأميركي NHL).
- أولمبيك ليون (الدوري الفرنسي لكرة القدم).
- كليفلاند كافالييرز (الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة NBA).
- سياتل سي هوكس (الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية NFL).
- فينيكس صنز (الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة NBA).
- غولدن ستايت ووريورز (الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة NBA).
- رامز لوس أنجلوس (الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية NFL).
- بروكلين نتس (الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة NBA).
- تورونتو رابتورز (الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة NBA).
- واشنطن ناشونالز (دوري كرة القاعدة الأميركي MLB).
- بورتلاند ترايل بليزرز (الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة NBA).