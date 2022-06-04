اليويفا يعتذر للجماهير عن "الأحداث المؤلمة" بنهائي دوري الأبطال والرئيس الفرنسي يطالب بتعويض المشجعين

اعتذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للجماهير التي تأثرت بالأحداث المحيطة بنهائي دوري أبطال أوروبا بعد التلاعب في التذاكر وشغب الجماهير الذي شاب المباراة التي أقيمت في ملعب فرنسا بباريس، في حين طالب الرئيس الفرنسي برد ثمن التذاكر للمشجعين الذين لم يتمكنوا من حضور المباراة بسبب الفوضى.

وتأخر انطلاق المباراة أكثر من 30 دقيقة بعدما حاولت الشرطة منع دخول بعض المشجعين إلى ملعب فرنسا، بينما استخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ضد الجماهير بمن فيهم السيدات والأطفال.

وقال اليويفا، في بيان، "يود اليويفا الاعتذار بصدق لجميع المشجعين التي واجهت أو شهدت أحداثا مخيفة ومقلقة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا. في ليلة كان من المفترض أن تكون احتفالا بكرة القدم الأوروبية على صعيد الأندية".

وأضاف "لا يبنغي وضع أي مشجع لكرة القدم في مثل هذا الموقف ويجب أن يتكرر ذلك مرة أخرى".

UEFA wishes to sincerely apologise to all spectators who had to experience or witness frightening and distressing events in the build-up to the UEFA Champions League final last week. An independent review will seek to establish a full picture of what occurred. Full details: ⬇️ — UEFA (@UEFA) June 3, 2022

وألقى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بمعظم اللوم على جماهير ليفربول لكنه أقر بأن عدة مئات من المشاغبين المحليين تسببوا في مشاكل مع الشرطة.

وشرع اليويفا في وقت سابق هذا الأسبوع بإعداد تقرير مستقل عن الأحداث.

وحدد الاتحاد القاري نطاق التقرير، حيث يتطلع لتحديد تسلسل الأحداث ودراسة خطط الأعمال وتقييم الأدوار والمسؤوليات والاستجابة للأحداث داخل وخارج الملعب.

وأضاف البيان "ستتم مراجعة الأحداث مع اليويفا وكافة الأطراف المعنية، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر مجموعات المشجعين والناديان المشاركان في المباراة والجماهير والاتحاد الفرنسي للعبة والشرطة، وغيرها من السلطات المحلية والمسؤولين بالملعب".

وطالب ريال مدريد المنظمين بإجابات بشأن إجراءات حماية الجماهير، بينما كرر بيلي هوجان الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول دعوته للتحقيق، قائلا إنه أرسل خطابا لليويفا طرح خلاله عدة أسئلة محددة.

ماكرون يطالب برد ثمن التذاكر للمشجعين

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوسائل إعلام محلية اليوم الجمعة إن حاملي التذاكر الذين منعوا من دخول ملعب فرنسا في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي من قبل أفراد الأمن يجب تعويضهم "بأسرع ما يمكن".

وقال ماكرون في مقابلة "لديّ فكرة عن العائلات التي تم منعها ولم تتمكن من الوصول إلى المقاعد التي دفعوا ثمنها. ولهذا آمل أن نتمكن من تعويضهم في أقرب وقت ممكن".

وأضاف "لقد طلبت من الحكومة توضيح ما حدث وتحديد المسؤولية وشرحها بالتفصيل لمواطنينا وللبريطانيين والإسبان".

وفاز ريال مدريد 1-صفر في النهائي ليمدد رقمه القياسي بحصد اللقب القاري 14 مرة.