اليويفا يعتذر للجماهير عن "الأحداث المؤلمة" بنهائي دوري الأبطال والرئيس الفرنسي يطالب بتعويض المشجعين

اعتذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للجماهير التي تأثرت بالأحداث المحيطة بنهائي دوري أبطال أوروبا بعد التلاعب في التذاكر وشغب الجماهير الذي شاب المباراة التي أقيمت في ملعب فرنسا بباريس، في حين طالب الرئيس الفرنسي برد ثمن التذاكر للمشجعين الذين لم يتمكنوا من حضور المباراة بسبب الفوضى.

وتأخر انطلاق المباراة أكثر من 30 دقيقة بعدما حاولت الشرطة منع دخول بعض المشجعين إلى ملعب فرنسا، بينما استخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ضد الجماهير بمن فيهم السيدات والأطفال.

وقال اليويفا، في بيان، "يود اليويفا الاعتذار بصدق لجميع المشجعين التي واجهت أو شهدت أحداثا مخيفة ومقلقة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا. في ليلة كان من المفترض أن تكون احتفالا بكرة القدم الأوروبية على صعيد الأندية".

وأضاف "لا يبنغي وضع أي مشجع لكرة القدم في مثل هذا الموقف ويجب أن يتكرر ذلك مرة أخرى".

UEFA wishes to sincerely apologise to all spectators who had to experience or witness frightening and distressing events in the build-up to the UEFA Champions League final last week.

An independent review will seek to establish a full picture of what occurred.

Full details: ⬇️

