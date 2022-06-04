أكّد نجم كرة القدم البرازيلية السابق رونالدو نازاريو الملقب بـ"الظاهرة"، أنه سينفذ الوعد الذي قطعه على نفسه بقيادة دراجة لمسافة 500 كيلومتر، عقب صعود فريقه بلد الوليد للدوري الإسباني.

وسيلعب بلد الوليد -المملوك لرونالدو- في دوري الدرجة الأولى الإسباني في الموسم المقبل، بعدما أنهى دوري الدرجة الثانية في المركز الثاني.

وسيقوم رونالدو، الذي أصبح المساهم الأكبر في النادي عام 2018، بقيادة الدراجة من بلد الوليد إلى سانتياغو دي كومبوستيلا.

وقال رونالدو في منصة "تويتش" للبث المرئي "للاحتفال بصعود بلد الوليد المباشر، قطعت وعدا قبل وقت طويل، حتى عندما هبطنا في 2021".

وأضاف "وعدت بأنني سأعبر طريق كامينيو دي سانتياغو (شبكة من طرق الحجاج إلى مقام القديس يعقوب بن زبدي في كاتدرائية سانتياغو دي كومبوستيلا)، إذا عدنا لدوري الدرجة الأولى. سأفعل ذلك بالدراجة لأنني لا يمكنني الركض".

وأوضح الظاهرة رونالدو "أنا وزوجتي (سيلين) سنغادر بلد الوليد يوم الأحد، وسنسافر إلى سانتياغو دي كومبوستيلا بالدراجة".

وعاد بلد الوليد لدوري الدرجة الأولى بعد أول محاولة له للصعود، حيث هبط في الموسم الماضي 2020-2021، ويعتقد رونالدو أن هذا الإنجاز يمكن مقارنته بما حققه في مسيرته عندما كان لاعبا.

وقاد المهاجم السابق المنتخب البرازيلي للفوز بلقبه الخامس في كأس العالم عام 2002، وفاز بجائزة الحذاء الذهبي في اليابان بعدما سجل 8 أهداف في البطولة، من بينها هدفان في المباراة النهائية أمام المنتخب الألماني.

وتوّج الظاهرة رونالدو بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم مرتين عامي 1997 و2002، وكاد يكرر الإنجاز عدة مرات لولا إصابات قطع الرباط الصليبي للركبة التي لاحقته وأثرت سلبيا على لياقته البدنية، لتجبره لاحقا على ترك الفرق الأوروبية الكبرى والعودة للبرازيل قبل اعتزاله نهائيا في 2011.

كما تميز النجم البرازيلي السابق بالمهارات العالية، وسجل رقما قياسيا بتسجيله أكثر من 80 هدفا بعد مراوغة حراس المرمى.