البريميرليغ يكتسح الليغا.. قائمة أغلى 20 لاعبا في العالم
4/6/2022-|آخر تحديث: 4/6/202208:37 PM (مكة المكرمة)
رصدت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية، أغلى 20 لاعبا في سوق انتقالات كرة القدم في العالم بالموسم المقبل 2022-2023، من خلال قائمة صادمة تعكس مدى تراجع الدوري الإسباني أمام نظيره الإنجليزي.
واعتمدت القائمة على تقييم القيمة الحقيقية للاعبين وليس المبالغ التي دفعت مقابل انتقالهم، علما بأن بعضهم قد يترك المسابقة التي يلعب فيها.
واكتسح لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز القائمة بلا منازع برصيد 14 لاعبا منهم 5 لاعبين من مانشستر سيتي، يتصدرهم إيرلينغ هالاند المنتقل حديثا إلى المتوج باللقب، في حين ضمت القائمة لاعبَين فقط من الدوري الإسباني ومثلهما من الدوري الألماني، وتصدرها كليان مبابي هداف الدوري الفرنسي.
وفيما يلي قائمة أغلى 20 لاعبا في العالم:
- كليان مبابي (باريس سان جيرمان) 160 مليون يورو.
- إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 150 مليون يورو.
- فينيسيوس (ريال مدريد) 100 مليون يورو.
- محمد صلاح (ليفربول) 100 مليون يورو.
- هاري كين (توتنهام) 100 مليون يورو.
- فيل فودن (مانشستر سيتي) 90 مليون يورو.
- برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 90 مليون يورو.
- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) 90 مليون يورو.
- دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس) 85 مليون يورو.
- جوشوا كيميش (بايرن ميونخ) 85 مليون يورو.
- رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي) 85 مليون يورو.
- روميلو لوكاكو (تشلسي) 85 مليون يورو.
- بيدري (برشلونة) 80 مليون يورو.
- جادون سانشو (مانشستر يونايتد) 80 مليون يورو.
- ترينت ألكسندر- أرنولد (ليفربول) 80 مليون يورو.
- جاك غريليش (مانشستر سيتي) 80 مليون يورو.
- ساديو ماني (ليفربول) 80 مليون يورو.
- سون هيونغ مين (توتنهام) 80 مليون يورو.
- جود بلينغهام (بوروسيا دورتموند) 75 مليون يورو.
- ديكلان رايس (ويستهام) 75 مليون يورو.
المصدر : ماركا