البريميرليغ يكتسح الليغا.. قائمة أغلى 20 لاعبا في العالم

رصدت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية، أغلى 20 لاعبا في سوق انتقالات كرة القدم في العالم بالموسم المقبل 2022-2023، من خلال قائمة صادمة تعكس مدى تراجع الدوري الإسباني أمام نظيره الإنجليزي.

واعتمدت القائمة على تقييم القيمة الحقيقية للاعبين وليس المبالغ التي دفعت مقابل انتقالهم، علما بأن بعضهم قد يترك المسابقة التي يلعب فيها.

واكتسح لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز القائمة بلا منازع برصيد 14 لاعبا منهم 5 لاعبين من مانشستر سيتي، يتصدرهم إيرلينغ هالاند المنتقل حديثا إلى المتوج باللقب، في حين ضمت القائمة لاعبَين فقط من الدوري الإسباني ومثلهما من الدوري الألماني، وتصدرها كليان مبابي هداف الدوري الفرنسي.

وفيما يلي قائمة أغلى 20 لاعبا في العالم: