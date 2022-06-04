ألمانيا تقتنص التعادل مع إيطاليا وتحافظ على سجلها الخالي من الهزيمة مع فليك

أحرز يوزوا كيميش هدفا ليمنح ألمانيا التعادل 1-1 مع مضيفتها إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، مساء السبت، والحفاظ على سجلها الخالي من الهزيمة مع المدرب هانز فليك.

وأشركت إيطاليا، التي تسعى لتجاوز خيبة أمل عدم تأهلها لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، تشكيلة احتياطية في مباراتها بالمجموعة الثالثة في بولونيا، ومنحت فريق المدرب فليك اختبارا صعبا.

وافتتح لورينتسو بليجريني لاعب روما التسجيل لإيطاليا قبل 20 دقيقة من النهاية وبدا المنتخب في طريقه لفوزه الثاني في آخر 6 مباريات لكن كيميش أدرك التعادل بعد ذلك بـ3 دقائق.

وفازت ألمانيا في 8 مباريات وتعادلت مرتين منذ تولي فليك المسؤولية عقب رحيل يواخيم لوف عن المنتخب بعد بطولة أوروبا العام الماضي.

ومن المقرر أن تلعب ألمانيا ضد إنجلترا الثلاثاء المقبل، في حين تلعب إيطاليا ضد المجر.

وقال روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا، الذي فشل في التأهل لمونديال قطر 2022 "من المؤسف اهتزاز شباكنا بعد التقدم مباشرة، كنا ساذجين، لأنها لم تكن مباراة سهلة خاصة في البداية".

وأضاف مانشيني "هذه هي المرة الأولى التي تلعب فيها هذه المجموعة سويا، وقامت بعمل رائع، عانينا عندما كان يجب علينا المعاناة وهاجمنا عندما أردنا ذلك. اللاعبون قاموا بعمل رائع حقا ونجحنا في مجاراة ما يمكن وصفه بمنتخب قوي في الوقت الحالي".