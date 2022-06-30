تسريب صوتي.. راموس يطلب وساطة للفوز بالكرة الذهبية

نشرت صحيفة "إل كونفيدينسيال" (El Confidencial) الإسبانية تسريبا صوتيا بين قائد ريال مدريد السابق سيرجيو راموس ورئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، بشأن الكرة الذهبية.

وحسب التسريب الصوتي، فإن راموس -الذي لم يسبق له الفوز بالجائزة من قبل- طلب من روبياليس وساطته للفوز بالجائزة المرموقة عام 2019.

وقال راموس (36 عاما) "روبي، مساء الخير، أتمنى أن تكون بخير وجميع أفراد عائلتك، أنت تعلم أنني لم أطلب منك شيئا، لكن ما أطلبه اليوم، لأنني أعتقد أنني قدمت أداء مميزا هذا العام".

وأضاف قائد ريال مدريد السابق "أودّ منك مساعدتي قدر الإمكان وقول بضع كلمات عن هذا الأمر في اجتماعات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وشبكة علاقاتك الخاصة من أجل تتويجي بالكرة الذهبية".

وتابع راموس "سأكون ممتنا لك لبقية حياتي، ليس فقط من أجلي، ولكن أيضا لأنني أعتقد أن كرة القدم الإسبانية تستحق هذه الجائزة".

وردّ روبياليس "مرحبا سيرجيو، في البداية أهنئك على مستواك المميز هذا العام، أتمنى لك التوفيق في المراحل النهائية لدوري أبطال أوروبا".

ومضى يقول "بالطبع، لست أنا من يقرر الفائز بالكرة الذهبية، ولكن سأبذل كل ما يمكنني فعله".

وردّ "المطرقة الإسبانية" مجددا "أعلم أن الأمر ليس متروكا لك، لكن شبكة العلاقات عامل مهم، ولا تنس أيضا أن الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) يمنح جائزة الأفضل، فهي أيضا جائزة مهمة، وستكون خطوة رائعة منك، وبوجه عام أعتمد على مساعدتك، وبالتأكيد سنتقابل في الموعد المناسب لك، وسنتناول الغداء معا".

يذكر أن ليونيل ميسي نال جائزة الكرة الذهبية في ذلك العام (2019) وهي السادسة في مسيرته الكروية.