الخطوط الجوية القطرية الراعي الرسمي الجديد لقميص سان جيرمان

أصبحت الخطوط الجوية القطرية الراعي الرسمي الجديد لقميص نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اعتبارا من موسم 2022-2023.

وكانت الخطوط القطرية منذ 2020 شريك النادي المتميز للفريق، كما أنها تتربع ضمن كبريات شركات الطيران في العالم منذ 6 أعوام، حيث اختيرت عام 2021 وللمرة السادسة لتكون أفضل شركة طيران في العالم.

وقالت القطرية في بيان صحفي إنه "بمقتضى هذا التعاقد متعدد السنوات سيظهر اسم القطرية على أقمصة الفريق الأول وفريق السيدات وفرق الشباب، نادي باريس سان جيرمان والقطرية سيهديان لعشاق النادي وعشاق الكرة في ربوع العالم تصاميم مستجدة وتجارب أكثر إلهاما".

ويشكل الإعلان عن الراعي الرسمي الجديد لقميص لنادي باريس سان جيرمان مرحلة جديدة في الشراكة بين نادي العاصمة الفرنسية وشركة الطيران الرائدة في العالم.

وسيلعب سان جيرمان دورا مهما في إستراتيجية طيران القطرية في مجال الرعاية، وذلك من خلال إقامة وتمتين العلاقة بين الشركة ومحبي النادي حول العالم.

وتزامنا مع الإعلان عن رعاية طيران القطرية قميص النادي أصبح مطار حمد الدولي (المنتخب أحسن مطار في العالم للمرة الثانية على التوالي) وشبكة المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية على التوالي المطار الرسمي لسان جيرمان وشبكة متاجر الحرة للنادي الباريسي.

وفي إطار الشراكة ستوسع شبكة متاجر مطار حمد المتجر الرسمي للنادي الموجود في المطار بهدف عرض باقة كبيرة من مبيعات النادي للمشجعين والمسافرين.

وأشاد كبير مسؤولي الشراكات في الفريق الباريسي مارك أرمسترونغ بالتعاقد الجديد، وقال "الإعلان عن راعي القميص الجديد يشكل مرحلة جديدة بالنسبة لنا، نحن سعداء بإقدام طيران القطرية على تعزيز شراكتها مع أسرة نادي باريس سان جيرمان، طيران القطرية مؤسسة كثيرة الالتزام والإسهام في عالم الرياضة، إنها شركة طيران طموحة وواحدة من الشركات التي يشاد بها إشادة كبيرة، بوضع شعارها على القميص الأحمر والأزرق ستعزز شركة طيران القطرية صورتها على الواجهة العالمية، وستعزز اندماجها مع عالم الكرة وذلك قبل أشهر قليلة عن انطلاق مونديال قطر".