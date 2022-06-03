كشف إدوارد روميو نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أن الأزمة المالية التي يعاني منها ناديه لم تنته بعد، وأنها تهدد تعاقداته الجديدة ومنها سعيه للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونخ الألماني، مؤكدا أنها لن تتم إلا إذا قام النادي بجمع الأموال من خلال بيع لاعبين أو تخفيض الرواتب.

وألمح روميو أيضا إلى إمكانية الاستغناء عن نجوم من الفريق مثل فرينكي دي يونغ إذا كان هذا سيسمح بتقوية الفريق الذي يدربه تشافي.

وارتبط اسم برشلونة بقوة للتعاقد مع ليفاندوفسكي، وسط نزاع على عقده مع بطل الدوري الألماني، وصرح اللاعب يوم الاثنين الماضي بقوله: "قصتي انتهت مع بايرن".

ولكن محاولات برشلونة للتعاقد مع المهاجم البولندي الدولي، الذي سجل 50 هدفا في 46 مباراة شارك فيها مع بايرن في موسم 2021-2022، أصبحت محل شك مطلع هذا الأسبوع عندما قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني إنه يتعين على برشلونة بيع نجومه لتمويل مثل هذه الصفقة.

ورد خوان لابورتا رئيس برشلونة ملمحا إلى أن تيباس "يريد أن يؤذي مصالح برشلونة"، في رسالة نشرتها الحسابات الرسمية للنادي على وسائل التواصل الاجتماعي.

تكرار سيناريو ميسي

ومع ذلك، أوضح روميو أن هناك حاجة لجمع الأموال لإبرام مثل هذه الصفقة، وذلك تقريبا بعد عام من خسارة النادي لخدمات نجمه الأشهر ليونيل ميسي عقب فشله في استيفاء قاعدة حدود الرواتب الخاصة بالرابطة.

وقال لإذاعة "آر.إيه.سي1" (RAC1) "إذا كنا قادرين على إدخال 3 أضعاف راتبه وقيمة الصفقة يمكننا التعاقد معه، ولكن في البداية يجب أن ننهي عملنا بتخفيض الرواتب".

وأضاف "إذا لم نقم بعملنا، مثلما هو الوضع في هذه اللحظة، فوفقا للقواعد لن يكون من الممكن التعاقد معه".

وبعدها كشف روميو أن برشلونة سيبدأ التفاوض مع اللاعبين بشأن تخفيض الرواتب، حيث يأمل النادي في تخفيض الأجور لإفساح المجال للتعاقدات الجديدة.

وقال "ندفع 560 مليون يورو (599 مليون دولار)، وهو الضعف مقارنة ببايرن، يدفع بايرن 300 مليون يورو فيما يدفع ريال مدريد 400 مليون يورو".

وأردف بأن "المفاوضات مع الفريق ستكون بشكل فردي. مع اللاعبين المخضرمين سيكون الاعتماد على المصلحة الفنية، وستكون مصلحة النادي هي الأهم. ويجب في البداية أن يتم التفاوض بشأن العقود المكلفة".