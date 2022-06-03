رشح كريستيانو رونالدو -نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي- المدربَ الجديد لفريقه إريك تن هاغ لقيادة الفريق للفوز ببطولات الموسم المقبل، موضحا ضرورة منح المدرب الهولندي الوقت الكافي لإجراء التغييرات المطلوبة لجعل الفريق قوة فاعلة.

وأحرز رونالدو 24 هدفا في جميع المنافسات ليونايتد في الموسم الماضي وكان بمثابة بؤرة الضوء الوحيدة خلال موسم مخيب للآمال للفريق الذي أخفق في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد حصوله على المركز السادس في نهاية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

يا ربـــــاه! 🚀 قذيفة @Cristiano في شباك توتنهام مرشحة بقوة لجائزة هدف الموسم في #يونايتد 🎯 — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) May 28, 2022

ويتولى تن هاغ تدريب يونايتد خلفا للمدرب المؤقت الألماني رالف رانغنيك بعد أن أمضى 3 مواسم على رأس الجهاز الفني لأياكس أمستردام قاد خلالها فريق العاصمة الهولندية للفوز بلقب الدوري الهولندي 3 مرات وبكأس هولندا مرتين.

وفي تسجيل مصور نشره النادي الإنجليزي اليوم الجمعة خاطب رونالدو يونايتد قائلا "أعرف أنه قام بعمل رائع مع أياكس وأعرف أنه مدرب صاحب خبرة كبيرة لكن علينا أن نمنحه الوقت اللازم لتحقيق التغيير بطريقته.. لذا أتمنى له كل توفيق ونجاح".

وأضاف النجم البرتغالي المخضرم "نحن سعداء ومتحمسون ليس فقط على مستوى اللاعبين لكن الجمهور أيضا وأتمنى له كل توفيق ونجاح. دعونا نثق أننا سنفوز ببطولات في الموسم المقبل".

رونالدو يتحدث عن عودته إلى #يونايتد، شعوره قبل المباراة الأولى، الأرقام القياسية، قدوم تن هاج والمزيد من الأمور الأخرى..😄🔴 مشاهدة ممتعة ♥@Cristiano | @TeamViewer pic.twitter.com/EVwRLCHU1R — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) June 3, 2022

رحيل رونالدو عن يونايتد

وتحدثت تكهنات كثيرة عن مستقبل رونالدو (37 عاما) بعد إخفاق يونايتد في الفوز بأي لقب في الموسم الماضي مع عودته لفريقه السابق بعد غياب استمر 12 عاما، لكن لاعب منتخب البرتغال أكد أنه سعيد في مانشستر.

وأضاف رونالدو قائلا "شعرت بالسعادة بعودتي إلى النادي الذي عزز مسيرتي المهنية. لذا فإن العودة منحتني شعورا رائعا. كنت وما زلت سعيدا جدا بالعودة للنادي".

وقال "أهم شيء بالنسبة لي هو السعي للفوز بالمباريات والفوز ببعض البطولات.. لكني أعتقد أن مانشستر سيعود إلى حيث ينتمي. أحيانا يحتاج هذا إلى وقت لكني أثق بذلك حتى الآن".