إقالة متكررة وتنازل عن التتويج.. موسيماني يتحدث عن تجربته مع الأهلي

قال بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي المصري وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، إنه لن يبكي على أي ألقاب ضاعت من الفريق، لأنه استطاع حصد عدد أكبر منها، مؤكدا أنه لا يوجد نجاح من دون فشل.

وخسر الأهلي 2-صفر أمام الوداد البيضاوي المغربي بفضل ثنائية زهير المترجي، لينال الوداد لقبه الثالث في البطولة القارية، في حين خسر الأهلي فرصة حصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما كان سيعد إنجازا لا سابق له. وسبق أن نال الأهلي لقب دوري الأبطال 10 مرات على مدار مسيرته.

وقال موسيماني -في حوار مع محطة "مترو إف إم" الإذاعية في جنوب أفريقيا- "لن أبكي على 4 أو 5 ألقاب خسرتها، لأنني -في المقابل- أستطيع التركيز على ألقاب كثيرة توجت بها. لا يوجد نجاح من دون فشل. أغضب كثيرا عندما أخسر، وذلك لأنني أبذل الكثير من الجهد والعمل من أجل الفوز في كل مباراة أخوضها. لكنني أكرر القول إنه لا يوجد نجاح من دون انتكاسات".

وأضاف المدرب الجنوب أفريقي "كنت أريد التتويج بدوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي، وكنت أعمل من أجل ذلك. أعطيت الميدالية (الفضية عقب المباراة النهائية) لحامل الكرات، لأنني ألعب من أجل الذهبية".

وأشار موسيماني إلى الانتقادات التي تطاله في مصر، قائلا إنه يتعرض "للإقالة كل أسبوع خلال وجوده مع الأهلي". وأضاف "أحيانا يقول البعض إن بيتسو لا يلعب بطريقة جذابة، لكنني أقول أنت لا تستطيع اللعب بطريقة تحمل أداء جماليا دوما، لأنك سوف تخسر. أفضّل الفوز على تقديم كرة قدم جميلة. أؤمن بجودة الأداء الذي نقدمه. ولكي أكون أمينا، فهذه هي الطريقة التي كنت ألعب بها في سوبر سبورت وصنداونز".

وتابع "اختبرت تلك الطريقة في جنوب أفريقيا، واستطعت الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين. حصلت مع الأهلي على برونزيتين في كأس العالم للأندية، لكن بالتأكيد هناك دوما مجال للتحسين والتطوير".

وتابع موسيماني "ليس لدي (ليونيل) ميسي أو تشابي (ألونسو) أو (أندريس) إنيستا؛ لذا يجب أن ألعب بالطريقة التي أعرفها، وليس بطريقة برشلونة. ألعب بطريقتي التي أعتقد أن كرة القدم يجب أن تُلعب بها".