إسبانيا تتعادل مع البرتغال وهالاند يقود النرويج للفوز على صربيا

هزّ المهاجمان ألفارو موراتا وريكاردو هورتا الشباك في تعادل إسبانيا 1-1 مع ضيفتها البرتغال في مستهل مشوارهما بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الخميس، بينما قاد إيرلينغ هالاند منتخب النرويج للفوز 1-صفر على صربيا.

وعلى ملعب بينتو فيامارين في إشبيلية، وضع موراتا إسبانيا في المقدمة من مسافة قريبة في المباراة ضمن المجموعة الثانية بالدرجة الأولى، بعد تحرك وتمريرات رائعة من ثنائي الوسط جابي وبابلو سارابيا في الدقيقة 25.

وأدرك البديل هورتا التعادل للبرتغال قبل 8 دقائق من النهاية، بعدما استفاد من تمريرة عرضية متقنة من المدافع جواو كانسيلو داخل المنطقة، ليسدد في مرمى الحارس أوناي سيمون.

وكان هذا التعادل الرابع على التوالي بين إسبانيا وصيفة البطل في النسخة الأخيرة من دوري الأمم والبرتغال التي فازت بالنسخة الافتتاحية. وانتهت آخر مباراتين وديتين بينهما بالتعادل من دون أهداف.

#UNL La Norvège 🇳🇴 débute la #NationsLeague par une victoire 👏

Devinez qui a marqué ⚽😉 @ErlingHaaland pic.twitter.com/8dBJ8pWyMu — UEFA Nations League 🇫🇷 (@EURO2024FRA) June 2, 2022

هالاند يقتنص الفوز للنرويج

وبفضل هدف هالاند، عاد منتخب النرويج من ملعب مضيفه صربيا بفوز ثمين 1-صفر، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة بالقسم الثاني من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز السويد على مضيفتها سلوفينيا 2-صفر.

وتصدّر منتخب السويد ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق هدف وحيد أمام النرويج المتساوي معه في نفس الرصيد، بينما ظل منتخبا صربيا وسلوفينيا بلا رصيد من النقاط.

وتقمص هالاند -المنضم حديثا لصفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني- دور البطولة في المباراة، بعدما سجل هدف المنتخب النرويجي الوحيد في الدقيقة 26.

وفي اللقاء الآخر، افتتح المنتخب السويدي التسجيل عن طريق إيميل فورسبيرغ في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، بينما تكفل ديان كولوسيفسكي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 88.