كرة قدم

المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم 2022 في قطر

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فرنسا تتصدر القائمة بـ17.93% (الصحافة القطرية)
29/6/2022

باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ نشرت شبكة "أوبتا" (OPTA) المتخصصة بالأرقام والإحصاءات قائمة المنتخبات المرشحة للظفر بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

ففرنسا حاملة اللقب والبرازيل صاحب الرقم القياسي تنافسان بقوة على المركز الأول في قائمة "أوبتا"، غير أن منتخب "الديوك" تقدم بفارق بسيط واستطاع انتزاع المركز الأول من فرنسا بنسبة تصل إلى 17.93%.

واعتمدت الشركة المتخصصة بالأرقام والإحصاءات على كومبيوتر متطور ووضعت صعوبة مسار الصعود إلى الأدوار الإقصائية ومسار الطريق إلى النهائي كأحد أبرز المعايير.

وحصد المنتخب الفرنسي كأس العالم مرتين في تاريخه، الأولى عام 1998، بينما حصد اللقب الثاني بنسخة 2018، ويأمل في إضافة اللقب الثالث خلال نسخة مونديال قطر 2022.

وتضم قائمة المنتخبات العشرة الأولى:

  1. فرنسا: 17.93%
  2. البرازيل: 15.73%
  3. إسبانيا: 11.53%
  4. إنجلترا: 8.05%
  5. بلجيكا: 7.90%
  6. هولندا: 7.70%
  7. ألمانيا: 7.21%
  8. الأرجنتين: 6.45%
  9. البرتغال: 5.11%
  10. كرواتيا: 2.31%.
المصدر : مواقع إلكترونية