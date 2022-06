المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم 2022 في قطر

باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ نشرت شبكة "أوبتا" (OPTA) المتخصصة بالأرقام والإحصاءات قائمة المنتخبات المرشحة للظفر بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

ففرنسا حاملة اللقب والبرازيل صاحب الرقم القياسي تنافسان بقوة على المركز الأول في قائمة "أوبتا"، غير أن منتخب "الديوك" تقدم بفارق بسيط واستطاع انتزاع المركز الأول من فرنسا بنسبة تصل إلى 17.93%.

واعتمدت الشركة المتخصصة بالأرقام والإحصاءات على كومبيوتر متطور ووضعت صعوبة مسار الصعود إلى الأدوار الإقصائية ومسار الطريق إلى النهائي كأحد أبرز المعايير.

ICYMI: We're now down to 32 teams, and we've got our first 2022 World Cup predictions.

France to become the first team since Brazil in 1962 to retain the World Cup? 🤔🔮

Full article: ➡️ https://t.co/vodGiGLhYU pic.twitter.com/Jyt5w9oAIj

— The Analyst (@OptaAnalyst) June 15, 2022